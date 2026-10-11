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Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 07:54
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İngiliz otomotiv markası Land Rover, Ekim 2026 döneminde geçerli fiyat listesiyle gündemde. Lüks SUV denildiğinde akla gelen Range Rover ailesi, arazi kabiliyetiyle öne çıkan Defender ve geniş kullanım alanı sunan Discovery modelleri, markanın ürün gamında yer almayı sürdürüyor.

Peki Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Land Rover’ın güncel satış fiyatları.

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Ekim 2026 Land Rover Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Land Rover Güncel Fiyat Listesi

Land Rover, lüks donanımları ve arazi performansını bir araya getiren SUV modelleriyle farklı beklentilere hitap ediyor. Range Rover'dan Defender'a uzanan model ailesinde tasarım, konfor ve sürüş özellikleri her modelde farklı bir karakter kazanıyor. Marka güncellenen fiyat listesiyle Ekim ayında da adından söz ettirmeye hazır.

Aşağıdaki fiyatlar, Land Rover'ın resmi internet sitesinde yer alan azami anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış tutarları ise opsiyonel donanımlara, stok durumuna ve dönemsel kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Ekim 2026

Range Rover Fiyat Listesi Ekim 2026

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SIGNATURE - 28.015.843 TL 

  • SIGNATURE PLUS - 29.514.149 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.119.238 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.185.340 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 37.284.152 TL 

  • SV BLACK - 49.094.333 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 35.353.138 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 34.427.713 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.670.086 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 38.562.119 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ekim 2026

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ekim 2026

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE - 22.022.616 TL 

  • DYNAMIC HSE - 24.159.907 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 25.195.501 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV BLACK - 40.148.561 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ekim 2026

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ekim 2026

  • S 1.997 cc - 204 bg - 11.432.607 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 12.672.635 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ekim 2026

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ekim 2026

  • S 1.498 cc - 160 bg - 6.878.352 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 7.281.848 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 8.165.959 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 8.544.667 TL

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Land Rover Defender Fiyat Listesi Ekim 2026

Land Rover Defender Fiyat Listesi Ekim 2026

Defender 110 - Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • ULTIMATE 2.997 cc - 200 bg - 14.398.880 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 35.345.167 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 37.790.932 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 21.141.260 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ekim 2026

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ekim 2026

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 17.285.324 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 18.915.834 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ekim 2026

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ekim 2026

  • DYNAMIC S 1.498 cc - 269 bg - 8.412.464 TL

  • LANDMARK 1.498 cc - 269 bg - 9.073.481 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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