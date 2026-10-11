Land Rover Fiyat Listesi Ekim 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover, lüks donanımları ve arazi performansını bir araya getiren SUV modelleriyle farklı beklentilere hitap ediyor. Range Rover'dan Defender'a uzanan model ailesinde tasarım, konfor ve sürüş özellikleri her modelde farklı bir karakter kazanıyor. Marka güncellenen fiyat listesiyle Ekim ayında da adından söz ettirmeye hazır.

Aşağıdaki fiyatlar, Land Rover'ın resmi internet sitesinde yer alan azami anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış tutarları ise opsiyonel donanımlara, stok durumuna ve dönemsel kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.