İstanbul'da Öğrenci Evlerine Yüzde 50 Su İndirimi: Kimler Yararlanabilecek?
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İstanbul'da üniversite öğrencilerinin kaldığı evlerin su faturaları yarı yarıya düşüyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi uygulanmasını öngören teklifi oy birliğiyle kabul etti. İndirimden yararlanmak için ise bazı şartların karşılanması gerekiyor.
Teklif oy birliğiyle kabul edildi
İndirimden kimler yararlanabilecek?
Kimler yararlanamayacak?
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