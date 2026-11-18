Teklife göre bir üniversiteye ya da yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmayan meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler bu tarifeden yararlanamayacak.

30 yaşını doldurmuş öğrenciler de indirim kapsamı dışında kalıyor. İndirimden yararlanan bir öğrenci bu süre içinde 30 yaşını doldurursa, indirim hakkı sona erecek.

İndirimin ne zaman uygulanmaya başlanacağı ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.