İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek? İSKİ'den 9 İlçe İçin Açıklama

İstanbul'da 14 Ekim akşamı başlayan su kesintisi, 9 ilçede 88 mahalleyi etkiledi. İSKİ, kesintiye neden olan arıza ve suyun yeniden verilme saati için açıklama yaptı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar!