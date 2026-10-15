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İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek? İSKİ'den 9 İlçe İçin Açıklama

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek? İSKİ'den 9 İlçe İçin Açıklama

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:44
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İstanbul'da 14 Ekim akşamı başlayan su kesintisi, 9 ilçede 88 mahalleyi etkiledi. İSKİ, kesintiye neden olan arıza ve suyun yeniden verilme saati için açıklama yaptı.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar!

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İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?

İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi 14 Ekim saat 16.20'de başladı. Arıza 15 Ekim saat 10.00 itibarıyla giderildi ve abonelere yeniden su verilmeye başlandı. İSKİ, sistemin saat 13.00 itibarıyla tamamen normale döneceğini duyurmuştu.

Su, vanaların kademeli olarak açılmasıyla verildiği için musluklara aynı anda gelmeyebilir. Adresinize suyun ulaşıp ulaşmadığını İSKİ'nin arıza ve kesinti sorgulama ekranından kontrol edebilirsiniz.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?

İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?

İSKİ'nin açıklamasına göre kesinti Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş olmak üzere 9 ilçede toplam 88 mahalleyi etkiledi. Kesintiler ilçelerin tamamını değil, yalnızca belirtilen mahalleleri kapsadı.

Şişli'de Sular Ne Zaman Gelecek?

Şişli'de 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü ve İzzet Paşa mahallelerinde su kesintisi yaşandı. İSKİ'ye göre su 15 Ekim saat 10.00 itibarıyla yeniden verilmeye başlandı.

Kağıthane'de Sular Ne Zaman Gelecek?

Kağıthane'de Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Çağlayan ve Çeliktepe mahallelerinde sular kesildi. Kesintiye neden olan arıza, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezleri'ni besleyen enerji sisteminde yaşandı. Sular önümüzdeki birkaç saat içerisinde tamamen verilmiş olacak.

Diğer İlçelerde Sular Ne Zaman Gelecek?

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı. Bu ilçelerde de su 15 Ekim saat 10.00'dan itibaren kademeli olarak verilmeye başlandı.

Sarıyer ve Bağcılar'da Durum Ne?

İSKİ'nin arıza kayıtlarında Sarıyer'de Demirciköy ve Kumköy (Kilyos) mahallelerinde 200 milimetrelik, Bağcılar'da Yavuzselim Mahallesi'nde 150 milimetrelik hat arızası nedeniyle su kesintisi görünüyordu. Bu iki ilçedeki kesintiler, 9 ilçeyi etkileyen enerji arızasından ayrı kayıtlarda yer alıyor.

İstanbul'da Sular Neden Kesildi?

İstanbul'da Sular Neden Kesildi?

İSKİ, kesintinin Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezleri'ni besleyen enerji sistemindeki arızadan kaynaklandığını açıkladı. Arıza, Alibeyköy Şalt sahasından tesisleri besleyen iletim hatlarındaki yeraltı kablolarında yaşandı. İSKİ, hattın sorumluluğunun BEDAŞ'a ait olduğunu ve çalışmaların iki kurumun ekipleriyle birlikte yürütüldüğünü bildirdi.

İSKİ Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

İSKİ Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adresinizdeki su kesintisini ve tahmini su gelme saatini İSKİ'nin arıza ve kesinti sorgulama sayfasından ya da e-Devlet üzerindeki İSKİ Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama hizmetinden öğrenebilirsiniz. İlçe ve mahalle seçildiğinde kesintinin başlangıç saati, nedeni ve tahmini bitiş saati görünür.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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