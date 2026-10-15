İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek? İSKİ'den 9 İlçe İçin Açıklama
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İstanbul'da 14 Ekim akşamı başlayan su kesintisi, 9 ilçede 88 mahalleyi etkiledi. İSKİ, kesintiye neden olan arıza ve suyun yeniden verilme saati için açıklama yaptı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar!
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İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?
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İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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