Çoklu Top Sistemi Nedir, Nasıl Uygulanacak? Süper Lig ve 1. Lig'de Yeni Dönem Başlıyor

Çoklu top sisteminde maçta kaç top bulunacak?

TFF'nin paylaştığı düzene göre her maçta toplam 14 top yer alıyor. Bunların 12'si saha çevresindeki istasyonlarda hazır bekliyor, 1 top oyunda, 1 yedek top ise dördüncü hakemde bulunuyor.

Her stadyumda kaç top istasyonu olacak?

Federasyon her stadyuma 12 ana ve 8 yedek olmak üzere toplam 20 istasyon temin ediyor. Maçta kullanılacak 12 istasyon, TFF'nin onayladığı yerleşim planına göre kuruluyor.

Top istasyonları sahada nereye yerleştiriliyor?

Taç çizgilerinin her kenarında 4 olmak üzere toplam 8 istasyon, her iki kale arkasında ise ikişer olmak üzere 4 istasyon bulunuyor. Her kenardaki istasyonlar eşit aralıklarla yerleştiriliyor. İstasyonların saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzakta olması zorunlu.

Ev sahibi kulübün sorumluluğu ne?

Sportif Ekipman Talimatına eklenen Madde 21/A'ya göre çoklu top sisteminin uygulandığı üst iki profesyonel ligde ev sahibi kulüp, yeterli sayıda maç topunu oyun alanının dışında, onaylı yerleşim planındaki sabit istasyonlarda hazır bulundurmak zorunda.