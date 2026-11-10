Çoklu Top Sistemi Nedir, Nasıl Uygulanacak? Süper Lig ve 1. Lig'de Yeni Dönem Başlıyor
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Çoklu top sistemi nedir, maçlarda neyi değiştirecek? Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda çoklu top sistemini uygulayacağını duyurdu. Yeni düzende top toplayıcılar topu artık doğrudan futbolculara veremeyecek.
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Kaynak: TFF
Çoklu Top Sistemi Nedir?
Çoklu Top Sistemi Nasıl Uygulanıyor?
Çoklu Top Sisteminde Top Toplayıcıların Görevi Nedir?
Çoklu Top Sisteminin Amacı Nedir?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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