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Çoklu Top Sistemi Nedir, Nasıl Uygulanacak? Süper Lig ve 1. Lig'de Yeni Dönem Başlıyor

Çoklu Top Sistemi Nedir, Nasıl Uygulanacak? Süper Lig ve 1. Lig'de Yeni Dönem Başlıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 17:44
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Çoklu top sistemi nedir, maçlarda neyi değiştirecek? Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda çoklu top sistemini uygulayacağını duyurdu. Yeni düzende top toplayıcılar topu artık doğrudan futbolculara veremeyecek.

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Kaynak: TFF

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Çoklu Top Sistemi Nedir?

Çoklu Top Sistemi Nedir?

Çoklu top sistemi, maç sırasında sahanın çevresinde belirlenmiş istasyonlarda birden fazla topun hazır tutulduğu bir uygulama. Sistemde top toplayıcılar, saha dışına çıkan topu futbolculara vermiyor, yalnızca saha kenarındaki istasyonlara bırakıyor. Oyunun yeniden başlaması için gereken topu ise oyuncular istasyondan kendileri alıyor.

Çoklu top sistemi ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre sistem, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda uygulanacak.

Çoklu top sistemi başka nerelerde kullanılıyor?

TFF'nin açıklamasına göre sistem, UEFA müsabakalarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde zaten uygulanıyor. Türkiye'de de amaç, oyun akışının bozulmamasını sağlamak.

Çoklu Top Sistemi Nasıl Uygulanıyor?

Çoklu Top Sistemi Nasıl Uygulanıyor?

Çoklu top sisteminde maçta kaç top bulunacak?

TFF'nin paylaştığı düzene göre her maçta toplam 14 top yer alıyor. Bunların 12'si saha çevresindeki istasyonlarda hazır bekliyor, 1 top oyunda, 1 yedek top ise dördüncü hakemde bulunuyor.

Her stadyumda kaç top istasyonu olacak?

Federasyon her stadyuma 12 ana ve 8 yedek olmak üzere toplam 20 istasyon temin ediyor. Maçta kullanılacak 12 istasyon, TFF'nin onayladığı yerleşim planına göre kuruluyor.

Top istasyonları sahada nereye yerleştiriliyor?

Taç çizgilerinin her kenarında 4 olmak üzere toplam 8 istasyon, her iki kale arkasında ise ikişer olmak üzere 4 istasyon bulunuyor. Her kenardaki istasyonlar eşit aralıklarla yerleştiriliyor. İstasyonların saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzakta olması zorunlu.

Ev sahibi kulübün sorumluluğu ne?

Sportif Ekipman Talimatına eklenen Madde 21/A'ya göre çoklu top sisteminin uygulandığı üst iki profesyonel ligde ev sahibi kulüp, yeterli sayıda maç topunu oyun alanının dışında, onaylı yerleşim planındaki sabit istasyonlarda hazır bulundurmak zorunda.

Çoklu Top Sisteminde Top Toplayıcıların Görevi Nedir?

Çoklu Top Sisteminde Top Toplayıcıların Görevi Nedir?

Top toplayıcılar topu oyunculara verebilir mi?

Hayır. Yeni düzende top toplayıcılar, oyun alanı dışına çıkan topu futbolculara doğrudan veremiyor. Oyuncuya yeni top atılması kesin olarak yasak. Top toplayıcı, çıkan topu geri alıyor ve en yakın boş istasyona bırakıyor.

Oyuncular yedek topu nasıl alacak?

Oyun yeniden başlatılırken ihtiyaç duyulan topu oyuncu, en yakın dolu istasyondan kendisi alıyor. Yedek toplar maç sırasında top toplayıcıların elinde tutulmuyor.

Kaç top toplayıcı görev yapacak?

Çoklu top sisteminin uygulandığı üst iki lig müsabakalarında 12 top toplayıcı görev yapıyor ve her istasyona bir top toplayıcı çocuk atanıyor. Diğer müsabakalarda bu sayı en az 8, en fazla 12 olabiliyor.

Top toplayıcılar sahaya girebilir mi?

Talimata göre top toplayıcılar oyun alanına giremiyor ve top teslimi amacıyla futbolcularla doğrudan temas kuramıyor.

Çoklu Top Sisteminin Amacı Nedir?

Çoklu Top Sisteminin Amacı Nedir?

Çoklu top sistemi neden getirildi?

TFF'nin sistem için belirlediği temel vizyon üç başlıkta toplanıyor. Birincisi sportif adalet, yani maçın skoru ya da gidişatı ne olursa olsun iki takım için de eşit şartlar. İkincisi oyun akışı, yani duraksama süresinin asgari seviyede tutulması. Üçüncüsü ise teknik direktörler ve oyuncular için standart bir alışkanlık sağlanması ve top toplayıcıların korunması.

Stadyumlara göre esneklik var mı?

Temel uygulama değişmiyor, ancak fiziki koşullara göre küçük yerleşim ayarlamaları yapılabiliyor. Geniş teknik alanlarda taç çizgisi üzerindeki istasyonlar eşit dağılımı koruyacak şekilde uyarlanabiliyor. Kale arkası istasyonları gol çizgisi teknolojisi kameralarının konumuna göre kaydırılabiliyor. LED panolarla görsel çakışma varsa mesafe değerlendirilebiliyor, ancak istasyonlar saha çizgilerinden en az 1,5 metre uzakta kalıyor.

Sistemi kim denetleyecek?

Sistemin yerleşimi ve işleyişi maç öncesinde hakemler ve TFF temsilcileri tarafından kontrol ediliyor. Uygulama maç süresince hakemin kontrolünde. İstasyonların yerleri de TFF temsilcileri veya hakem güvenlik ya da organizasyon nedeniyle aksini bildirmedikçe maç boyunca değiştirilemiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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