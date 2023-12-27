Annesi Tarafından Doğduğu Gün Terk Edilen Ethan Yine Yüzüstü Bırakılınca Müge Anlı Sinirlerine Hakim Olamadı

'İnşallah annesi de bir gün Ethan'ın durumunu anlayabilir. Bu çocuğu siz dünyaya getirdiniz. Bu çocuk size 'Git yan komşunun oğluyla beraber ol' demedi. 'Beni dünyaya getirin' demedi. Kabul edeceksin. Şunu da anlayabiliyorum, insanların bir kurulu düzeni olabilir. Yeni bir eşi, hayatı olabilir. Hiçbir şey insanın çocuğundan daha kıymetli olamaz. Özellikle bu suçsuz günahsız bir çocuk. Biz size çıkın yayında sarılın demedik, ne olur yani şu çocuğa perde arkasında bir kere sarılsanız?'