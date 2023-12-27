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Annesi Tarafından Doğduğu Gün Terk Edilen Ethan Yine Yüzüstü Bırakılınca Müge Anlı Sinirlerine Hakim Olamadı

Annesi Tarafından Doğduğu Gün Terk Edilen Ethan Yine Yüzüstü Bırakılınca Müge Anlı Sinirlerine Hakim Olamadı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
27.12.2023 - 16:12

Geçtiğimiz aylarda doğduğu gün kendisini ırmak kenarına bırakan ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Ethan Gönül, programdan sonra annesiyle asla iletişime geçemediğini gözyaşları içinde anlattı. Müge Anlı'nın sinirlerine hakim olamadığı olay, yeniden gündeme geldi.

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Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın konuklarından birisi de Ethan Gönül'dü.

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın konuklarından birisi de Ethan Gönül'dü.

Ethan, 19 Mayıs 1994'te daha göbek bağı bile kesilmeden Kırşehir'de bir ırmak kenarına bırakılıyor... Sonrasında ise bir aileye evlatlık veriliyor.

Ethan, 19 Mayıs 1994'te daha göbek bağı bile kesilmeden Kırşehir'de bir ırmak kenarına bırakılıyor... Sonrasında ise bir aileye evlatlık veriliyor.

Ergenlik yılları geldiğinde gerçeği öğrenen Ethan Gönül, 18 yaşına geldiğinde biyolojik ailesini aramak için harekete geçiyor.

Geçmişin sır perdesini aralamak için ise Müge Anlı'nın kapısını çalıyor. Anlı ise her zamanki gibi kısa sürede Ethan'ın gerçek ailesini buluyor.

Geçmişin sır perdesini aralamak için ise Müge Anlı'nın kapısını çalıyor. Anlı ise her zamanki gibi kısa sürede Ethan'ın gerçek ailesini buluyor.

Mutluluktan havalara uçan Ethan, ailesi hakkındaki gerçekleri de öğreniyor. Annesi ve babası ilk eşlerinden ayrılmış sonrasında ise kader rastlantısı olarak komşu olmuşlar. Anne hamile kalıyor, baba ise askere gidiyor. Giderken aileleri evlenmelerini kabul etmediği için Ethan'ın annesine kürtaj parası bırakıyor. Fakat anne, Ethan'ı dünyaya getirmiş.

Toplam 5 kardeş olduğunu öğrenen Ethan'ın annesi, yeni hayatı ve eşinden çekinceleri yüzünden biraz geri planda kalmıştı. Babası ise Ethan'a kırgın olduğunu (?) söylemişti.

Toplam 5 kardeş olduğunu öğrenen Ethan'ın annesi, yeni hayatı ve eşinden çekinceleri yüzünden biraz geri planda kalmıştı. Babası ise Ethan'a kırgın olduğunu (?) söylemişti.

Anne ve baba tarafı akrabalarıyla yayında kavuşan, babasıyla ise yayın sonrasında görüşen Ethan'ın en büyük isteği annesiyle bir kez bile olsa sarılmaktı. Annesi çekingen davransa da yayın dışında görüşebileceklerini söylemişti.

Hikayesi ve saf duygularıyla herkesi ekran başında gözyaşlarına boğan Ethan, yeniden Müge Anlı'nın programına katıldı...

Hikayesi ve saf duygularıyla herkesi ekran başında gözyaşlarına boğan Ethan, yeniden Müge Anlı'nın programına katıldı...
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Hayatına dokunan Müge Anlı'yı ziyaret etmek isteyen Ethan, maalesef hiç iyi haberler vermemişti. Söylediğine göre programdan sonra annesiyle iletişimi kesilmiş...

Hayatına dokunan Müge Anlı'yı ziyaret etmek isteyen Ethan, maalesef hiç iyi haberler vermemişti. Söylediğine göre programdan sonra annesiyle iletişimi kesilmiş...

Kelimeler boğazına dizilen, ağlamamak için kendini zor tutan Ethan, annesinin, yeni eşinden çekindiği için böyle davrandığını düşünüyor. Ve ağzından tek bir cümle çıkıyor: "Ben sadece bir kez bile olsa annemi görüp ona sarılmak istemiştim..."

Kelimeler boğazına dizilen, ağlamamak için kendini zor tutan Ethan, annesinin, yeni eşinden çekindiği için böyle davrandığını düşünüyor. Ve ağzından tek bir cümle çıkıyor: "Ben sadece bir kez bile olsa annemi görüp ona sarılmak istemiştim..."

Ethan, annesiyle telefonda konuşma fırsatı bile bulamamış...

"Benim bir suçum yok ki..." diyerek gözyaşlarına boğulan Ethan'ın en büyük destekçisi Müge Anlı oldu. Anlı deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü!

"Benim bir suçum yok ki..." diyerek gözyaşlarına boğulan Ethan'ın en büyük destekçisi Müge Anlı oldu. Anlı deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü!

'İnşallah annesi de bir gün Ethan'ın durumunu anlayabilir. Bu çocuğu siz dünyaya getirdiniz. Bu çocuk size 'Git yan komşunun oğluyla beraber ol' demedi. 'Beni dünyaya getirin' demedi. Kabul edeceksin. Şunu da anlayabiliyorum, insanların bir kurulu düzeni olabilir. Yeni bir eşi, hayatı olabilir. Hiçbir şey insanın çocuğundan daha kıymetli olamaz. Özellikle bu suçsuz günahsız bir çocuk. Biz size çıkın yayında sarılın demedik, ne olur yani şu çocuğa perde arkasında bir kere sarılsanız?'

Ethan'ın gözyaşlarına, Müge Anlı'nın da sinirlerine hakim olamadığı anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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shiroshinju

Ben şunu anlamıyorum,istenmeyen çocuksunuz sokağa atılıyorsunuz anne/baba sizi istemiyor. Bir başka aile geliyor sizi alıyor, bakıyor büyütüyor. Belirli yaşa... Devamını Gör

Konuşmasak olmaz

Yemin ederim bazı insanlar anne baba olmamalı

Hakan Bayram

"İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir" Bu olaya bu atasözünü uyarlayabiliriz. Seni doğuran, sokağa atan, bakmayan annen olmamalı doyuran, bakan... Devamını Gör