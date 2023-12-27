Annesi Tarafından Doğduğu Gün Terk Edilen Ethan Yine Yüzüstü Bırakılınca Müge Anlı Sinirlerine Hakim Olamadı
Annesi Tarafından Doğduğu Gün Terk Edilen Ethan Yine Yüzüstü Bırakılınca Müge Anlı Sinirlerine Hakim Olamadı
Geçtiğimiz aylarda doğduğu gün kendisini ırmak kenarına bırakan ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Ethan Gönül, programdan sonra annesiyle asla iletişime geçemediğini gözyaşları içinde anlattı. Müge Anlı'nın sinirlerine hakim olamadığı olay, yeniden gündeme geldi.
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Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'nın konuklarından birisi de Ethan Gönül'dü.
Ethan, 19 Mayıs 1994'te daha göbek bağı bile kesilmeden Kırşehir'de bir ırmak kenarına bırakılıyor... Sonrasında ise bir aileye evlatlık veriliyor.
Geçmişin sır perdesini aralamak için ise Müge Anlı'nın kapısını çalıyor. Anlı ise her zamanki gibi kısa sürede Ethan'ın gerçek ailesini buluyor.
Toplam 5 kardeş olduğunu öğrenen Ethan'ın annesi, yeni hayatı ve eşinden çekinceleri yüzünden biraz geri planda kalmıştı. Babası ise Ethan'a kırgın olduğunu (?) söylemişti.
Hikayesi ve saf duygularıyla herkesi ekran başında gözyaşlarına boğan Ethan, yeniden Müge Anlı'nın programına katıldı...
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Hayatına dokunan Müge Anlı'yı ziyaret etmek isteyen Ethan, maalesef hiç iyi haberler vermemişti. Söylediğine göre programdan sonra annesiyle iletişimi kesilmiş...
Kelimeler boğazına dizilen, ağlamamak için kendini zor tutan Ethan, annesinin, yeni eşinden çekindiği için böyle davrandığını düşünüyor. Ve ağzından tek bir cümle çıkıyor: "Ben sadece bir kez bile olsa annemi görüp ona sarılmak istemiştim..."
"Benim bir suçum yok ki..." diyerek gözyaşlarına boğulan Ethan'ın en büyük destekçisi Müge Anlı oldu. Anlı deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü!
Ethan'ın gözyaşlarına, Müge Anlı'nın da sinirlerine hakim olamadığı anları buradan izleyebilirsiniz 👇
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