2023'te Neler Olmuş? Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bu Yıl Yaşanan İlginç Olaylar
2023'te Neler Olmuş? Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Bu Yıl Yaşanan İlginç Olaylar
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1. Müge Anlı'da büyük yankı uyandıran Ezel Bayraktar olayında kanser hastası yengesi Tuğba'nın tedavi parasını çalan Ömer herkesi çıldırtmıştı. Müge Anlı'ya gelen bağışlarla tedavisine devam eden Tuğba, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti ve acı haber Müge Anlı canlı yayınında duyuruldu.
2. Erkek seçimi yaparken kızımın IQ'su düşüyor diyen Fadime Evci, Müge Anlı'ya damga vurmuştu. Kızının zihin yaşının 14 olduğunu söyleyen kadın söylemleriyle Anlı'yı epey sinirlendirmişti.
3. 2020'de vurulmuş bir şekilde cesedi bulunan Burhan Karakuş'un katilini bulmak için ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Söz konusu olayda ailesi arkadaşlarını şüpheli görürken, Burhan hakkında çıkan yasak aşk iddiaları ortalığı epey karıştırmıştı.
4. 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin kaybolması olayı Anlı'ya damga vururken, yaşlı kadının kaybolmasının ardında baş şüpheli olarak nitelendirilen Mehmet Tunç'un olduğu iddia ediliyordu. Mehmet Tunç program esnasında Anlı'ya zor anlar yaşatırken, programa bıçakla girmeye çalışmıştı.
5. İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı kayıplara karışmıştı. 3 aydır haber alınamayan Avcı'nın cesedi bir inşaatta bulunmuştu.
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6. Babası tarafından küçük yaşta köle olarak satılan Galip dede ve 36 kişilik ailesi kimlikleri olmadıklarını belirterek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Söz konusu olay Müge Anlı'ya damga vurmuştu.
7. 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'nın kaybolmasıyla ailesi yardım için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Evlilik vaadiyle kandırıldığı ve kaçırıldığı düşünülen kadın 13 gün sonra halasının ahırında bulunmuştu.
8. 2 çocuğuyla 2021'den beri kayıp olan Sevgi Demirci olayı Müge Anlı'daki en ses getiren olaylardan biri olmuştu. Sırra kadem basan ailenin cesetleri canlı yayında bulunurken, bu cinayetleri kimin işlediğine dair iddialar programda epey işlenmişti.
9. Evlerinin garajında ölü bulunan Selim Yalçınkaya cinayeti özellikle eşi Derya'nın adının karıştığı üçlü ilişki iddialarıyla bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Cinayet gecesi Selim'le garajda görüştüğünü itiraf eden arkadaşı Emre bu itirafıyla herkesi şaşırtırken, olayla ilgili iddianame hazırlandı.
10. Bedriye Kılıç'ın kaybolması olayı bu seneye damga vuran olayların başında gelirken, Kılıç'ın eşi Tayfur'un söylemleri epey şüpheli bulunmuştu. En sonunda eşini öldürüp uçurumdan aşağı attığını itiraf eden Tayfur cezaevini boylarken, Bedriye Kılıç'ın cesedine hala ulaşılamadı.
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11. Özellikle kardeşi Nazmiye'nin söylemleriyle Nevrigül Alan cinayeti bu senenin en şaşırtan olaylarından biri oldu. Ağaçlık bir alanda asılmış halde bulunan Nevrigül'ü kimin öldürdüğü hala bilinmezken, kız kardeş Nazmiye'nin şüphe içeren konuşmalarıyla programda ses getiren anlar yaşandı.
12. Müge Anlı'da hala bir sonuca ulaşamayan olayların başında gelen Sıdıka Çelik vakası epey karmaşık. Silahla vurulan Sıdıka Çelik haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ederken, o anlarında eşinin sevgilisiyle nispet videoları paylaşması herkesi şaşırtmıştı. Baş şüpheli eşi ve sevgilisi olurken, Müge Anlı çok ses getiren olayı araştırmaya devam ediyor.
13. 2023'ün son haftasında işlenmeye başlayan Mustafa Hakkulu olayında Hakkulu'nun cesedi bir dere kenarında bulunmuştu. Genç adamın kaybı hakkında ailesi eski gelinlerini suçlarken, yakın arkadaşı İsa'nın cinayeti üstlenmesi herkesi şaşırttı.
14. Yaşlı kadınları taciz ettiği suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolması olayında da baş şüpheli haline gelmişti. Arife Gökçe hala bulunamazken, Sardoğan küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla tutuklandı.
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