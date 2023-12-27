Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol'da Şaşırtan Yasak Aşk: Aldatılan Kadın, Kocasının Sevgilisinin Bebeğini Emzirdi

Esra Erol'da Şaşırtan Yasak Aşk: Aldatılan Kadın, Kocasının Sevgilisinin Bebeğini Emzirdi

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:49

atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da da yine şoke eden bir olay işlendi. Eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla yayına gelen Fatma Hanım anlattıklarıyla herkesi şaşırtırken, eşinin sevgilisinin bebeğini emzirdiğini açıklamasıyla stüdyoyu dumur etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine şaşırtan bir olay yaşandı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine şaşırtan bir olay yaşandı.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Fatma Beserek "Kocam yakın arkadaşının karısıyla kaçtı!" diyerek anlattıklarıyla şoke etti.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Fatma Beserek "Kocam yakın arkadaşının karısıyla kaçtı!" diyerek anlattıklarıyla şoke etti.

Eşi Muhittin'in yakın arkadaşı Kemal'in karısı Nezihe'yle 4 aydır beraber yaşadığını belirten Fatma Hanım, aldatıldığını şu sözlerle anlattı:

Eşi Muhittin'in yakın arkadaşı Kemal'in karısı Nezihe'yle 4 aydır beraber yaşadığını belirten Fatma Hanım, aldatıldığını şu sözlerle anlattı:

"Nezihe Hanım ve Kemal Bey bir yer ayarlamışlar . İçkili bir mekan. Onlar içmeye başladı. Ama ben, eşime karşı kadının bakışlarını beğenmedim. O zaman mevzuyu çaktım."

"Nezihe Hanım ve Kemal Bey bir yer ayarlamışlar . İçkili bir mekan. Onlar içmeye başladı. Ama ben, eşime karşı kadının bakışlarını beğenmedim. O zaman mevzuyu çaktım."

'Eşim Malatya'ya gideceğini söyledi. Bana 'Kemal çağırıyor, oraya gezmeye gideceğim' dedi. Ben de beklemesini söyleyip 'Gelince beraber gidelim' dedim. Ama gitti. Kemal Ağabey ile gidip gezmiyor, Nezihe Hanım'la gidiyor, Malatya'da geziyor. Nezihe, Kemal ile resmini çekiyor beraber. Gel de şüphelenme. Eşim de 'Hala yok' diyerek inkar ediyor.'

"Ben eşimle tartıştım. 'Neden?' dedim ama anlamıyor. Ondan sonra Nezihe Hanım doğum yaptı. Yanıma geldi. 9 gün benim evimde kaldılar. Nezihe Hanım, kocası, kızı ve oğlu. 9 kişiyiz."

"Ben eşimle tartıştım. 'Neden?' dedim ama anlamıyor. Ondan sonra Nezihe Hanım doğum yaptı. Yanıma geldi. 9 gün benim evimde kaldılar. Nezihe Hanım, kocası, kızı ve oğlu. 9 kişiyiz."

'Affedersiniz, göğsü büyümesin diye bebeğini emzirmedi. Ben kızımı emziriyordum, çocuğu açtı. Ben onu da emzirdim. Yazık. 'Aç!' diye yaptım bunu. O çocuğunu bıraktı gezmelere gitti. Böyle bir kadın. Bunu mu hak ettim ben kendisinden.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fatma'nın iddiaları sonrasında Muhittin için açıklama yapan Nezihe, programa şu mesajı yollamasıyla Esra Erol'u epey sinirlendirdi:

Fatma'nın iddiaları sonrasında Muhittin için açıklama yapan Nezihe, programa şu mesajı yollamasıyla Esra Erol'u epey sinirlendirdi:

'Nezihe Hanım, Muhittin Bey'in basın danışmanı olarak açıklama yapmış. 'Fatma peşimizi bıraksın. Biz birbirimizi seviyoruz. Onun gururu yok mu?' demiş. Ben de aynı soruyu her iki tarafa da soruyorum: Sizin gururunuz yok mu? Bir kadın, çocukların üzerine basa basa ilişki yaşayacak! Boşan o zaman Muhittin. Fatma'nın mağduriyetini gider. Ondan sonra aşkınızı istediğiniz gibi yaşayın. Bakalım o zaman bu kadar heyecanlı olacak mı aşkınız? Şu an sizin aşkınızı dinamik tutan Fatma'nın varlığı. Fatma gittiğinde tekmeyi atacak olan kim? Bazen buna da izin vermek gerekiyor Fatma.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Özlmmm

Aşkınıza soksunlar beyin yoksunları

Arwen

Hangi film bu, Varoşta Aşk Başkadır mı? Az önce bakire sevgili istiyordunuz şimdi gruba göz kırpıyorsunuz. Çok çılgın kafalar.

Vengo

Ya kendileri ne bok yerse yesinler de, fakirlikleri ve ahlaksızlıkları dizboyu, hallerine bakmadan çocuk dünyaya getiriyorlar ve olan her zamanki gibi de o ... Devamını Gör

Salgın Hastalık

Bu şimdi karısını aldatıyor, sora gayrimeşru çocuk yapıyor, alıyor o bebeyi eve getiriyor, karısına emzirtiyor... Olayı doğru anlamışsam ilişki rutininde bun... Devamını Gör