Esra Erol'da Şaşırtan Yasak Aşk: Aldatılan Kadın, Kocasının Sevgilisinin Bebeğini Emzirdi

'Nezihe Hanım, Muhittin Bey'in basın danışmanı olarak açıklama yapmış. 'Fatma peşimizi bıraksın. Biz birbirimizi seviyoruz. Onun gururu yok mu?' demiş. Ben de aynı soruyu her iki tarafa da soruyorum: Sizin gururunuz yok mu? Bir kadın, çocukların üzerine basa basa ilişki yaşayacak! Boşan o zaman Muhittin. Fatma'nın mağduriyetini gider. Ondan sonra aşkınızı istediğiniz gibi yaşayın. Bakalım o zaman bu kadar heyecanlı olacak mı aşkınız? Şu an sizin aşkınızı dinamik tutan Fatma'nın varlığı. Fatma gittiğinde tekmeyi atacak olan kim? Bazen buna da izin vermek gerekiyor Fatma.'