Esra Erol'da Şaşırtan Yasak Aşk: Aldatılan Kadın, Kocasının Sevgilisinin Bebeğini Emzirdi
Esra Erol'da Şaşırtan Yasak Aşk: Aldatılan Kadın, Kocasının Sevgilisinin Bebeğini Emzirdi
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine şaşırtan bir olay yaşandı.
Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Fatma Beserek "Kocam yakın arkadaşının karısıyla kaçtı!" diyerek anlattıklarıyla şoke etti.
Eşi Muhittin'in yakın arkadaşı Kemal'in karısı Nezihe'yle 4 aydır beraber yaşadığını belirten Fatma Hanım, aldatıldığını şu sözlerle anlattı:
"Nezihe Hanım ve Kemal Bey bir yer ayarlamışlar . İçkili bir mekan. Onlar içmeye başladı. Ama ben, eşime karşı kadının bakışlarını beğenmedim. O zaman mevzuyu çaktım."
"Ben eşimle tartıştım. 'Neden?' dedim ama anlamıyor. Ondan sonra Nezihe Hanım doğum yaptı. Yanıma geldi. 9 gün benim evimde kaldılar. Nezihe Hanım, kocası, kızı ve oğlu. 9 kişiyiz."
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Fatma'nın iddiaları sonrasında Muhittin için açıklama yapan Nezihe, programa şu mesajı yollamasıyla Esra Erol'u epey sinirlendirdi:
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Aşkınıza soksunlar beyin yoksunları
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