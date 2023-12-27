MasterChef'te Finale Doğru Şefler Gerildi: 40 Yıllık Terziyim Böyle Sökük Görmedim!

Esra, 'O ceketi giyen neden ben olmayayım? Bunun için de mücadele edeceğim. Savaşacağım.' ifadeleriyle meydan okudu.

Öte yandan Kıvanç, 'Yolun tam ortası. Ben de gol atmak istiyorum. Önlüğü almak için geldim.' dedi.

Sergen 'Bugün gerçekten uçmak istiyorum. Manyak bir şey denemek istiyorum' diyerek arkadaşlarına meydan okudu.

Eren ise yaptığı açıklamada 'En yüksek puanı alarak bu ceketi giymek ve mücadeleye devam etmek istiyorum.' dedi.