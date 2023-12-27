MasterChef'te Finale Doğru Şefler Gerildi: 40 Yıllık Terziyim Böyle Sökük Görmedim!
MasterChef'te Finale Doğru Şefler Gerildi: 40 Yıllık Terziyim Böyle Sökük Görmedim!
Sezonun en heyecanlı yarışmalarından MasterChef finale doğru adım adım ilerliyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümlerde 3. ceketi giyen isim de belli oldu. Çekişmeli yarış esnasında Mehmet Şef'in yaşanan kaostan '40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim' diyerek bahsetmesi ise geceye damgasını vurdu.
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Finali adım adım yaklaşan MasterChef'te ipler gerildi.
MasterChef'te ikinci önlüğün sahibi ise Barbaros oldu.
3. ceketin sahibi olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar birbirlerine meydan okudu.
"40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim!"
"Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil."
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