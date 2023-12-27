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MasterChef'te Finale Doğru Şefler Gerildi: 40 Yıllık Terziyim Böyle Sökük Görmedim!

MasterChef'te Finale Doğru Şefler Gerildi: 40 Yıllık Terziyim Böyle Sökük Görmedim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 11:33

Sezonun en heyecanlı yarışmalarından MasterChef finale doğru adım adım ilerliyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümlerde 3. ceketi giyen isim de belli oldu. Çekişmeli yarış esnasında Mehmet Şef'in yaşanan kaostan '40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim' diyerek bahsetmesi ise geceye damgasını vurdu.

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Finali adım adım yaklaşan MasterChef'te ipler gerildi.

Finali adım adım yaklaşan MasterChef'te ipler gerildi.

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef bu sezonda All Star formatıyla seyirci karşısına çıktı. En iddialı yarışmacıların yer aldığı bu sezonda kazanan isim olmak için yarışmacılar bütün hünerlerini sergiledi. 

MasterChef'te son günlerde heyecan ise had safhada. Sona kalan altı yarışmacı arasında çekişmeli bir mücadele yaşanıyor.

MasterChef'te ikinci önlüğün sahibi ise Barbaros oldu.

MasterChef'te ikinci önlüğün sahibi ise Barbaros oldu.

Tahsin, MasterChef'te ilk önlüğün sahibi oldu. Dün akşam yapılan kıyasıya mücadelede ise kazanan isim Barbaros oldu. 

İlk etabın ardından Hasan 21, Kıvanç 21, Eren 20,5, Barbaros 18, Sergen 19,5, Esra 17,5 puan aldı. Şef tabağında öne geçmeyi başaran Barbaros, gecenin birincisi oldu.

3. ceketin sahibi olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar birbirlerine meydan okudu.

3. ceketin sahibi olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar birbirlerine meydan okudu.

Esra, 'O ceketi giyen neden ben olmayayım? Bunun için de mücadele edeceğim. Savaşacağım.' ifadeleriyle meydan okudu.

Öte yandan Kıvanç, 'Yolun tam ortası. Ben de gol atmak istiyorum. Önlüğü almak için geldim.' dedi. 

Sergen 'Bugün gerçekten uçmak istiyorum. Manyak bir şey denemek istiyorum' diyerek arkadaşlarına meydan okudu. 

Eren ise yaptığı açıklamada 'En yüksek puanı alarak bu ceketi giymek ve mücadeleye devam etmek istiyorum.' dedi.

"40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim!"

"40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim!"

Final heyecanının artmasıyla yarışmacılara yorum yapan Mehmet Şef, '40 yıllık terziyim böyle sökük görmedim. Havada pul diyoruz' ifadelerini kullandı. 

Şefler, yarışmacıların siyah pirinç, ançuez ve greyfurtun ana malzeme olduğu yemekler yapmalarını istedi.

"Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil."

"Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil."

Malzemelerin oldukça zorlu olduğuna dikkat çekilirken şefler, 'Şaşırtın bizi, sınırları zorlayın' diyerek meydan okudu. 

Öte yandan Mehmet Şef, 'Bunu yapmak her babayiğidin harcı değil.' diyerek yarışmacıları uyardı.

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