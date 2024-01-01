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Büyük Finale Haftalar Kala 'Aile' Dizisinden İki Önemli Oyuncu Ayrılıyor

Büyük Finale Haftalar Kala 'Aile' Dizisinden İki Önemli Oyuncu Ayrılıyor

Aile Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 21:09

Show TV'nin sevilen dizisi Aile'nin finaline artık sayılı bölüm kalmışken, Birsen Altuntaş Aile'den ayrılan iki başrolü açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin finali için geri sayım başladı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin finali için geri sayım başladı.

30. bölümde yapacağı büyük finalle daha şimdiden heyecan yaratan Aile'de geçtiğimiz bölüm Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci veda ederken, Birsen Altuntaş Aile dizisinden ayrılan yeni isimleri açıkladı.

30. bölümde yapacağı büyük finalle daha şimdiden heyecan yaratan Aile'de geçtiğimiz bölüm Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci veda ederken, Birsen Altuntaş Aile dizisinden ayrılan yeni isimleri açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile'den peş peşe ayrılıklar yaşanacak ve bu ayrılıklardan ilk olarak başroller nasiplenecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile'den peş peşe ayrılıklar yaşanacak ve bu ayrılıklardan ilk olarak başroller nasiplenecek.

Büyük final önce dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder'in kadrodan ayrılacağını belirten Altuntaş, bir isim daha verdi.

Büyük final önce dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder'in kadrodan ayrılacağını belirten Altuntaş, bir isim daha verdi.

Diziden ayrılacak diğer isim ise Seher Soykan karakterine hayat veren Emel Göksu. Altuntaş'ın haberine göre Göksu 28. bölümle diziden ayrılacak.

Diziden ayrılacak diğer isim ise Seher Soykan karakterine hayat veren Emel Göksu. Altuntaş'ın haberine göre Göksu 28. bölümle diziden ayrılacak.

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