Büyük Finale Haftalar Kala 'Aile' Dizisinden İki Önemli Oyuncu Ayrılıyor
Büyük Finale Haftalar Kala 'Aile' Dizisinden İki Önemli Oyuncu Ayrılıyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Show TV'nin sevilen dizisi Aile'nin finaline artık sayılı bölüm kalmışken, Birsen Altuntaş Aile'den ayrılan iki başrolü açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin finali için geri sayım başladı.
30. bölümde yapacağı büyük finalle daha şimdiden heyecan yaratan Aile'de geçtiğimiz bölüm Serap karakterine hayat veren Selin Şekerci veda ederken, Birsen Altuntaş Aile dizisinden ayrılan yeni isimleri açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile'den peş peşe ayrılıklar yaşanacak ve bu ayrılıklardan ilk olarak başroller nasiplenecek.
Büyük final önce dizide Leyla karakterini canlandıran Canan Ergüder'in kadrodan ayrılacağını belirten Altuntaş, bir isim daha verdi.
Diziden ayrılacak diğer isim ise Seher Soykan karakterine hayat veren Emel Göksu. Altuntaş'ın haberine göre Göksu 28. bölümle diziden ayrılacak.
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