Survivor Kaosla Geldi: Poyraz ve Turabi'nin Büyük Kavgası Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Survivor Kaosla Geldi: Poyraz ve Turabi'nin Büyük Kavgası Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Survivor All Star yine kaos ve entrikayla başladı. Daha yarışma başlamadan sosyal medyadan atışan Turabi ve Poyraz ilk ödül oyununda birbirine girince sosyal medya da ayaklandı.
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İlk bölümüyle ekranlara gelen Survivor All Star 2024'te daha dakika 1 gol 1 bir olay yaşandı.
Yarışmadan önce sosyal medyada sık sık atışan Turabi ve Poyraz, ilk bölümdeki ödül oyununda resmen birbirine girdi.
Ödül oyununda Turabi'yi iki kez yenen Poyraz'ın söylemlerine sinirlenen Turabi argo konuşurken, ikilinin bu anlarında Acun Ilıcalı müdahale etti.
İşte Survivor'a damga vuran o anlar:
Turabi-Poyraz tartışması izleyicileri ikiye ayırırken, iki yarışmacıyı da destekleyenler oldu:
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