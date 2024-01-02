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Ünlülerin Birbirinden Farklı Yılbaşı Kombinleri Ağızları Açık Bıraktı

Ünlülerin Birbirinden Farklı Yılbaşı Kombinleri Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:42

2024 yılına girerken birçok ünlü yılbaşı kombinlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Birbirinden ünlü isimlerin 2023 yılına veda ederken neler giymiş birlikte oylayalım👇

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1. Dua Lipa

1. Dua Lipa

Ünlü şarkıcını 'Jaipur'da yeni yıl gecesi ' notuyla bu kareleri hayranlarıyla paylaştı. Kızıl saçları ve kahverengi sade elbisesiyle göz kamaştırdı.

2. Beyonce

2. Beyonce

Beyonce etek ve ceket takımıyla ve dikkat çekici ten rengiyle hayranlarının yeni yılını kutladı.

3. Nicki Minaj

3. Nicki Minaj

'Eğer bunu okuyorsanız; size bereket, refah, huzur, neşe, büyük sağlık ve bilgelik üzerine bereketler diliyorum. Başardınız. Başardınız. İçinde olduğunu düşünmediğin zamanlarda bile 2023'ü atlattın. Şu haline bak, şimdiye kadar olduğun en iyi haldesin! Kendine iyi davran. Bu sadece bir başlangıç. Her şey yolunda. Nefes alabilirsin. 🎀 2024 senin zamanın. 🎀♥️💟😉😘🙏🏽' notunu hayranlarıyla paylaşarak yeni yıllarını kutladı.

4. Cardi B

4. Cardi B

Cardi B yeni yılı hayranlarıyla birlikte Miami'de verdiği bir konserle kutladı.

5. Jennie

5. Jennie

Blackpink üyesi Jennie 'Bu yıl çok teşekkür ederim Blink ✨

Gelecek yıl daha da iyi devam etmeye çalışacağım

Hep birlikte sağlıklı ve mutlu olalım 💝' paylaşımıyla hayralarına teşekkür etti.

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6. Ice Spice

6. Ice Spice

Ice Spice her zamanki gibi yılbaşında da iddialı pozlarını vermeyi ihmal etmedi.

7. Megan Thee Stallion

7. Megan Thee Stallion

Thee Stalion doğal taşlardan oluşan elbisesiyle verdiği pozları 'Mutlu Yıllar 🥂' dileyerek paylaştı.

8. Bebe Rexha

8. Bebe Rexha

Son zamanların yükselen şarkıcısı Bebe Rexha 'Mutlu Yıllar! 🖤🐚🌺' notuyla ve siyah düz elbisesiyle takipçilerinin yeni yılını kutladı.

9. Bella Thorne

9. Bella Thorne

Bella Throne kırmızı çorap modasını takip eden isimlerden oldu, 31 Aralık gecesi Los Angeles'ta bir partiye kırmızı ve ışıl ışıl kombiniyle katıldı.

10. Mariah Carey

10. Mariah Carey

Kış ve tatil dönemlerinin unutulmaz ismi Mariah Carey her zamanki gibi parlak bir kıyafetle ve kabarık saçlarıyla sevenlerine güzel dileklerde bulundu. '

Yeni yıl, yeni başlangıçlar.. 'kötü tarafımdan' fotoğraf çekiyorum!' diye ekledi.

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11. Sabrina Carpenter

11. Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter Times Square'de verdiği konserle ve çok sevilen şarkısı 'Feather' ile sergilediği performansla hayranlarının aklını başından aldı.

12. Victoria Beckham

12. Victoria Beckham

Victoria Beckham ailecek yedikleri yeni yıl yemeğini ve kutlamlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aile arasındaki bu kutlamada yeşil ve zarif bir elbise tercih etti.

13. Demi Lovato

13. Demi Lovato

Demi Lovato yeni yıl gecesi sahnede olan isimlerden biriydi. Simsiyah ve deriden oluşan kombiniyle dikkat çekti. Ayrıca nişanlısı Jutes sahneye çıkarak şarkıcıyla sürpriz yaptı.

Siz bu kombinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

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