Ünlülerin Birbirinden Farklı Yılbaşı Kombinleri Ağızları Açık Bıraktı
Ünlülerin Birbirinden Farklı Yılbaşı Kombinleri Ağızları Açık Bıraktı
2024 yılına girerken birçok ünlü yılbaşı kombinlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Birbirinden ünlü isimlerin 2023 yılına veda ederken neler giymiş birlikte oylayalım👇
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1. Dua Lipa
2. Beyonce
3. Nicki Minaj
4. Cardi B
5. Jennie
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6. Ice Spice
7. Megan Thee Stallion
8. Bebe Rexha
9. Bella Thorne
10. Mariah Carey
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11. Sabrina Carpenter
12. Victoria Beckham
13. Demi Lovato
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