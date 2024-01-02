Dua Lipa Oynayacağı "Argylle" İsimli Filmde Canlandıracağı Karakter İçin İmaj Değişikliğine Gitti

Dua Lipa çoğumuzun bildiği son zamanların en popüler şarkıcılarından biri haline gelmiş bir isim. Son zamanlarda kendisinin şarkıları kadar görünümleri de oldukça dikkat çekiyor. Yeni saçlarıyla olay olan şarkıcının imajının detayları içeriğimizde👇