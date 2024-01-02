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Dua Lipa Oynayacağı "Argylle" İsimli Filmde Canlandıracağı Karakter İçin İmaj Değişikliğine Gitti

Dua Lipa Oynayacağı "Argylle" İsimli Filmde Canlandıracağı Karakter İçin İmaj Değişikliğine Gitti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 14:51

Dua Lipa çoğumuzun bildiği son zamanların en popüler şarkıcılarından biri haline gelmiş bir isim. Son zamanlarda kendisinin şarkıları kadar görünümleri de oldukça dikkat çekiyor. Yeni saçlarıyla olay olan şarkıcının imajının detayları içeriğimizde👇

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Kısa sürede dünyaca ünlü bir şarkıcı haline gelen Dua Lipa'yı çoğumuz tanıyoruz.

Kısa sürede dünyaca ünlü bir şarkıcı haline gelen Dua Lipa'yı çoğumuz tanıyoruz.

"Levitating" "Don't Start Now" gibi şarkılarla çok sayıda dinleyiciye ulaşan Dua Lipa görünümleriyle de oldukça ilgi gören bir isim.

"Levitating" "Don't Start Now" gibi şarkılarla çok sayıda dinleyiciye ulaşan Dua Lipa görünümleriyle de oldukça ilgi gören bir isim.

En son saçlarını kızıla boyatan şarkıcı Barbie filmi için çıkarttığı "Dance The Night" şarkısıyla yine hit olmayı başarmıştı.

En son saçlarını kızıla boyatan şarkıcı Barbie filmi için çıkarttığı "Dance The Night" şarkısıyla yine hit olmayı başarmıştı.

Şimdilerde "Argylle: Gizli Casus" filminde canlandıracağı rol için tekrardan imaj değişikliğine giden Dua Lipa, filmde John Cena, Henry Cavill gibi ünlü oyunculara beyaz perdede olacak.

Şimdilerde "Argylle: Gizli Casus" filminde canlandıracağı rol için tekrardan imaj değişikliğine giden Dua Lipa, filmde John Cena, Henry Cavill gibi ünlü oyunculara beyaz perdede olacak.

İşte şarkıcının film için yapılan saç ve makyaj denemelerinden görüntüleri👇

İşte şarkıcının film için yapılan saç ve makyaj denemelerinden görüntüleri👇
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Filmin fragmanında Henry Cavill ile dans eden şarkıcının oyuncuyla uyumu da gözlerden kaçmadı.

Filmin fragmanında Henry Cavill ile dans eden şarkıcının oyuncuyla uyumu da gözlerden kaçmadı.

Şarkıcının ilk oyunculuk deneyimini yaşayacağı filmin 2 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacağı detayını da vermeden geçmeyelim.

Şarkıcının ilk oyunculuk deneyimini yaşayacağı filmin 2 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacağı detayını da vermeden geçmeyelim.

Yorumlara bakalım👇

1. Kızım bu Khloe Kardashian.

1. Kızım bu Khloe Kardashian.

2. Kızım kızıl saç dönemine ne oldu-

2. Kızım kızıl saç dönemine ne oldu-
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3. en güzeli

3. en güzeli

4. Aman Tanrım, çok güzel görünüyor!

4. Aman Tanrım, çok güzel görünüyor!

5. Kesinlikle çok etkileyici görünüyor! Argylle'i sabırsızlıkla bekliyorum.

5. Kesinlikle çok etkileyici görünüyor! Argylle'i sabırsızlıkla bekliyorum.

6. Nicki Minaj'ı bitirdi

6. Nicki Minaj'ı bitirdi

7. kesinlikle çok güzel ve çarpıcı görünüyor

7. kesinlikle çok güzel ve çarpıcı görünüyor
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8. Muhteşem görünüyor 😍

8. Muhteşem görünüyor 😍

9. Tam bir afet! Dua Lipa'nın cazibeyi bir sonraki seviyeye taşıdığı 'Argylle'i sabırsızlıkla bekliyorum.

9. Tam bir afet! Dua Lipa'nın cazibeyi bir sonraki seviyeye taşıdığı 'Argylle'i sabırsızlıkla bekliyorum.

10. Kızıl dönemi 2023'te sona erdi sanırım

10. Kızıl dönemi 2023'te sona erdi sanırım

11. Bunu duymak harika! Dua Lipa, çarpıcı görünümüyle tanınıyor. 'Argylle' için heyecanlıyım!

11. Bunu duymak harika! Dua Lipa, çarpıcı görünümüyle tanınıyor. 'Argylle' için heyecanlıyım!

Siz bu imaj değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

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