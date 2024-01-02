Britney Spears Yine Dikkat Çeken Bir Video Paylaştı: En Sevdiği Elbisesinin Çalınmasından Şikayetçi Oldu!
Britney Spears Yine Dikkat Çeken Bir Video Paylaştı: En Sevdiği Elbisesinin Çalınmasından Şikayetçi Oldu!
Britney Spears gündeme geldiği olaylardan ya da sosyal medyadaki paylaşımlarından sık sık duyduğumuz bir isim. Alışılmışın dışında bir hayat süren Spears'ın yine yaptığı bir paylaşım pes dedirtti. Detaylar içeriğimizde👇
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Britney Spears 2000'lerde şarkılarıyla hayatımıza giriş yapmış dünyaca ünlü hit şarkılara sahip şarkıcılardan biri.
Kariyerinin ilk yıllarından 2021 yılına kadar babası tarafından kontrol edilmiş ünlü isim, babasına dava açmış ve olay yaratan konular gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda kitap çıkaran Spears şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üstüne çeken bir isim.
Hesabından yaptığı pes dedirten paylaşımlarla büyük ilgi toplamayı başaran şarkıcı, bir zamanlar sansasyon yaratmış hayat hikayesiyle de biliniyor.
Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. En sevdiği mavi elbisesinin çalındığını bu video ile duyurdu Britney Spears.
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"Bu yılın 31 Mart'ında Meksika'da giydiğim bebek mavisi elbisenin aynısı !!! En sevdiğim elbise olduğu için geri getirmeye karar verdim!"
"İki gece önce Vegas uçağıma binmeden önce giymiştim !!! Ama artık bavulumda değil, dün gece aldığım yeni siyah ceketim de !!! En sevdiğiniz eşyalarınızın kaybolmasından ve insanların yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle "soyuldunuz" demesinden nefret etmiyor musunuz? Bu hiç hoş değil!!!" notunu paylaşımına ekledi Spears.
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