Avengers Yıldızı Jeremy Renner Geçirdiği Büyük Kazadan Sonra İlk Defa Müjdeli Bir Haber Paylaştı
Avengers Yıldızı Jeremy Renner Geçirdiği Büyük Kazadan Sonra İlk Defa Müjdeli Bir Haber Paylaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023'ün ilk gününde kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner yıla kötü bir başlangıç yapmıştı.
Fakat iyileşme sürecinde olduğunu ve kızından büyük destek gördüğünü belirten Amerikalı oyuncu 2024 yılına girer girmez müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
Kaza sonrası 30'dan fazla kırığı olan ünlü oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği söylense de kendisi bir yılın sonunda toparlandı.
2023'ün sonunda onu kurtaran itfaiye ve sağlık ekibine teşekkür etmek için ziyaret edecek kadar kendini iyi hissediyordu.
Geçtiğimiz aylarda kaslarını oynatmaya ve yürümeye başlayan oyuncu bu sürecin hızlanmasındaki en büyük etkenin 10 yaşındaki kızı Ava olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Her zaman minnettarlığımla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı” notuyla yaptığı paylaşımda kızına ve sevenlerine teşekkür etmeyi ihtimal etmedi.
Ayrıca, baba-kızın 19 Ocak'ta yayınlanacak "Love and Titanium" isimli albümünün duyurusunu da yaptı Jeremy Renner.
3-4 şarkılık kısa bir albüm yayınlayacak Avengers yıldızına, kızı Ava da klibinde oynayarak katılım sağladı. İlk şarkıları "Wait" geçtiğimiz gün yayınlandı, bu görüntüler sevenlerinin adeta kalbini eritti.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Onedio neden tüm yorumları kaldırıyor... Neden birçok haberde yorum kısmı yok. Benim 700 küsur yorumumdan 300 küsur kalmış.. Ne yapmaktasınız işe yaramazlar...