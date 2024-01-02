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Avengers Yıldızı Jeremy Renner Geçirdiği Büyük Kazadan Sonra İlk Defa Müjdeli Bir Haber Paylaştı

Avengers Yıldızı Jeremy Renner Geçirdiği Büyük Kazadan Sonra İlk Defa Müjdeli Bir Haber Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 12:11

Marvel evreninin ünlü oyuncusu Jeremy Renner, 2023 yılında geçirdiği bir kaza sonucu yaralanmış ve kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Renneri kendisinin 2024 yılında tekrar aktif olacağını açıkladı. Detaylar içeriğimizde👇

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2023'ün ilk gününde kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner yıla kötü bir başlangıç yapmıştı.

2023'ün ilk gününde kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner yıla kötü bir başlangıç yapmıştı.

Fakat iyileşme sürecinde olduğunu ve kızından büyük destek gördüğünü belirten Amerikalı oyuncu 2024 yılına girer girmez müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Fakat iyileşme sürecinde olduğunu ve kızından büyük destek gördüğünü belirten Amerikalı oyuncu 2024 yılına girer girmez müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Kaza sonrası 30'dan fazla kırığı olan ünlü oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği söylense de kendisi bir yılın sonunda toparlandı.

Kaza sonrası 30'dan fazla kırığı olan ünlü oyuncunun iyileşme sürecinin uzun süreceği söylense de kendisi bir yılın sonunda toparlandı.

2023'ün sonunda onu kurtaran itfaiye ve sağlık ekibine teşekkür etmek için ziyaret edecek kadar kendini iyi hissediyordu.

2023'ün sonunda onu kurtaran itfaiye ve sağlık ekibine teşekkür etmek için ziyaret edecek kadar kendini iyi hissediyordu.

Geçtiğimiz aylarda kaslarını oynatmaya ve yürümeye başlayan oyuncu bu sürecin hızlanmasındaki en büyük etkenin 10 yaşındaki kızı Ava olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda kaslarını oynatmaya ve yürümeye başlayan oyuncu bu sürecin hızlanmasındaki en büyük etkenin 10 yaşındaki kızı Ava olduğunu belirtti.
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“Her zaman minnettarlığımla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı” notuyla yaptığı paylaşımda kızına ve sevenlerine teşekkür etmeyi ihtimal etmedi.

“Her zaman minnettarlığımla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı” notuyla yaptığı paylaşımda kızına ve sevenlerine teşekkür etmeyi ihtimal etmedi.

Ayrıca, baba-kızın 19 Ocak'ta yayınlanacak "Love and Titanium" isimli albümünün duyurusunu da yaptı Jeremy Renner.

Ayrıca, baba-kızın 19 Ocak'ta yayınlanacak "Love and Titanium" isimli albümünün duyurusunu da yaptı Jeremy Renner.

3-4 şarkılık kısa bir albüm yayınlayacak Avengers yıldızına, kızı Ava da klibinde oynayarak katılım sağladı. İlk şarkıları "Wait" geçtiğimiz gün yayınlandı, bu görüntüler sevenlerinin adeta kalbini eritti.

3-4 şarkılık kısa bir albüm yayınlayacak Avengers yıldızına, kızı Ava da klibinde oynayarak katılım sağladı. İlk şarkıları "Wait" geçtiğimiz gün yayınlandı, bu görüntüler sevenlerinin adeta kalbini eritti.

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