Boks Antrenmanı Görüntüleriyle Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Yazıcıoğlu'na Yorum Yağdı: "Nefesim Kesildi!"

Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd rolüyle büyük bir ses getiren Mert Yazıcıoğlu, dizideki karakterinden bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı boks antrenmanı paylaşımıyla ortalığı kasıp kavuran başarılı oyuncuya yorum yağdı.