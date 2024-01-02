Boks Antrenmanı Görüntüleriyle Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Yazıcıoğlu'na Yorum Yağdı: "Nefesim Kesildi!"
Boks Antrenmanı Görüntüleriyle Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Yazıcıoğlu'na Yorum Yağdı: "Nefesim Kesildi!"
Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd rolüyle büyük bir ses getiren Mert Yazıcıoğlu, dizideki karakterinden bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı boks antrenmanı paylaşımıyla ortalığı kasıp kavuran başarılı oyuncuya yorum yağdı.
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Son yılların en beğenilen oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu özellikle son dönemde sık sık gündem oluyor.
Aşk hayatı kadar aldığı rollerle de gündemden düşmüyor.
Henüz ilk iki bölümü yayınlanmasına rağmen büyük ses getiren ve tartışmalara yol açan Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Ancak onu bu kez gündeme getiren aşk hayatı ya da oyunculuktaki başarısı değil.
Sebebi Instagram hesabından yaptığı boks antrenmanı paylaşımı!
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Onun bu hallerine de tahmin edersiniz ki yorumlar yağmur oldu yağdı.
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