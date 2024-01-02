Emre Altuğ Yalı Çapkını Dizisindeki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Emre Altuğ Yalı Çapkını Dizisindeki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/emr...
Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz aylarda magazin dünyasında kendisiyle ilgili çok sık gündeme gelen aşk iddialarına son noktayı koydu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pop şarkılarıyla hepimizin severek dinlediği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, magazin dünyasında özel hayatı en çok merak konusu olan isimlerden biri.
Zira kendisi 2008 yılında sunucu, oyuncu ve model Çağla Şıkel ile hayatını birleştirmiş ancak herkesin beğenerek baktığı çift 2015 yılında boşanmıştı. Şıkel ve Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var.
Şıkel ile boşandıktan sonra Altuğ daha çok kariyeriyle gündeme gelse de aşk hayatı gündemden düşmüyor. Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ'un, aynı dizide rol aldığı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı iddiaları çok konuşuluyor.
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Altuğ'dan bu aşk iddialarıyla ilgili açıklamalar geldi. Sahne öncesi basına konuşan 54 yaşındaki iki çocuk babası şarkıcı "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna "Ben hazırım ama henüz bir aşk durumu yok" dedi.
Emre Altuğ 'sadece arkadaş olduklarını' iddia etse de Yalı Çapkını dizisinde Gülgün Korhan'ı canlandıran Gözde Kansu ile aşk yaşadığı dedikoduları pek bitecek gibi değil. Zira bir partide samimi şekilde dans etmeleri bu iddiaları körüklemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrıca Emre Altuğ, 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde rol arkadaşı Göze Kansu ile el ele kameralara yansımış ve konuyla ilgili "El ele tutuşmamız bir anlık bir şeydi. Gözde benim arkadaşım, düşmemesi için destek oldum" demişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın