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Haluk Bilginer'den Aşkın Nur Yengi'ye Sürpriz: Eski Eşler Yeni Yıla Birlikte Girdiler

Haluk Bilginer'den Aşkın Nur Yengi'ye Sürpriz: Eski Eşler Yeni Yıla Birlikte Girdiler

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 18:08

2012 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, yeni yıla Kıbrıs'ta bir otelde girdiler.

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Yeteneği ile tüm dünyada bilinen oyuncumuz Haluk Bilginer başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Yeteneği ile tüm dünyada bilinen oyuncumuz Haluk Bilginer başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Zerrin Tekindor’la aşk yaşayan Bilginer, Hira Tekindor’un yönetmenliğini yaptığı ‘Arzu Tramvayı’ oyununa ikinci bir yönetmen isteyince ikilinin arası açılmıştı.

Zerrin Tekindor’la aşk yaşayan Bilginer, Hira Tekindor’un yönetmenliğini yaptığı ‘Arzu Tramvayı’ oyununa ikinci bir yönetmen isteyince ikilinin arası açılmıştı.

Bunun üzerine Haluk Bilginer'in 2012 yılında boşandığı Aşkın Nur Yengi ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddiaları konuşulmuştu.

Bunun üzerine Haluk Bilginer'in 2012 yılında boşandığı Aşkın Nur Yengi ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddiaları konuşulmuştu.

Bilgiler bu iddiaları yalanlamış ve tekrar evlenmediklerini dile getirmişti.

Bilgiler bu iddiaları yalanlamış ve tekrar evlenmediklerini dile getirmişti.

İkili çıkan bütün iddialara rağmen kızları Nazlı için sık sık bir araya geliyor.

İkili çıkan bütün iddialara rağmen kızları Nazlı için sık sık bir araya geliyor.

İkilinin aşk hayatının ayrıntıları için👇

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Dün gece Kıbrıs'ta bir otelde konseri olan Aşkın Nur Yengi'ye eski eşi Haluk Bilginer sürpriz yaptı.

Dün gece Kıbrıs'ta bir otelde konseri olan Aşkın Nur Yengi'ye eski eşi Haluk Bilginer sürpriz yaptı.

Haluk Bilginer, sahneye çıkarak esli eşi ile şarkılar söyledi.

Haluk Bilginer, sahneye çıkarak esli eşi ile şarkılar söyledi.

Konserde ikilinin 17 yaşındaki kızları Nazlı'da bulunuyordu. Nazlı, o anları telefonu ile kaydetti.

Konserde ikilinin 17 yaşındaki kızları Nazlı'da bulunuyordu. Nazlı, o anları telefonu ile kaydetti.

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