Serenay Sarıkaya Hangi Partneriyle Yeniden Çalışmak İstiyor? Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Mehmet Günsür...
Serenay Sarıkaya Hangi Partneriyle Yeniden Çalışmak İstiyor? Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Mehmet Günsür...
Bugüne kadar televizyon ekranlarında birbirinden uyumlu partnerleri izledik. Öyle ki partnerleri başka isimlerle beraber görünce gözümüz pek de alışamadı. Son yıllarda ise popüler partnerler yeniden bir araya gelmeye başladı. Behlül ve Bihter, yani Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi!
Peki ya ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hangi partneriyle yeniden bir araya gelmek isterdi?
Kaynak: Snob Magazin
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2023 senesinde yıllardır bir arada görmek istediğimiz çiftlerimizden birisini, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i yeniden birlikte gördük.
Gelelim bu sezonda televizyon ekranlarımızda birbirinden uyumlu çiftler izliyoruz.
Tabii bugüne kadar kendilerini farklı partnerlerle izledik. Özellikle de Serenay Sarıkaya'yı.
Peki Serenay Sarıkaya hangi partneriyle yeniden çalışmak isterdi?
Sarıkaya, yeniden rol almak istediği bir partnerinin adını söylememiş olsa da, gelin biz kendisinin geçmişine bir göz atalım!
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Farklı karakterlerde görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya, birçok dijital projede de yer aldı.
Netflix'te seyirci karşısına çıkan Şahmaran'da Burak Deniz ile olan partnerliğinden söz etmeden olmaz!
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