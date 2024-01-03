Serenay Sarıkaya Hangi Partneriyle Yeniden Çalışmak İstiyor? Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Mehmet Günsür...

Bugüne kadar televizyon ekranlarında birbirinden uyumlu partnerleri izledik. Öyle ki partnerleri başka isimlerle beraber görünce gözümüz pek de alışamadı. Son yıllarda ise popüler partnerler yeniden bir araya gelmeye başladı. Behlül ve Bihter, yani Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi!

Peki ya ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hangi partneriyle yeniden bir araya gelmek isterdi?

Kaynak: Snob Magazin