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Serenay Sarıkaya Hangi Partneriyle Yeniden Çalışmak İstiyor? Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Mehmet Günsür...

Serenay Sarıkaya Hangi Partneriyle Yeniden Çalışmak İstiyor? Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Mehmet Günsür...

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 13:09

Bugüne kadar televizyon ekranlarında birbirinden uyumlu partnerleri izledik. Öyle ki partnerleri başka isimlerle beraber görünce gözümüz pek de alışamadı. Son yıllarda ise popüler partnerler yeniden bir araya gelmeye başladı. Behlül ve Bihter, yani Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi!

Peki ya ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hangi partneriyle yeniden bir araya gelmek isterdi?

Kaynak: Snob Magazin

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2023 senesinde yıllardır bir arada görmek istediğimiz çiftlerimizden birisini, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i yeniden birlikte gördük.

2023 senesinde yıllardır bir arada görmek istediğimiz çiftlerimizden birisini, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i yeniden birlikte gördük.

Bir dizinin seyircide büyük etki bırakmasının en büyük etkenlerinden birisi de partnerlerin uyumu hiç şüphesiz. 

Behlül ve Bihter olarak aklımıza kazınan ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek bunu kanıtlamış oldu.

Gelelim bu sezonda televizyon ekranlarımızda birbirinden uyumlu çiftler izliyoruz.

Gelelim bu sezonda televizyon ekranlarımızda birbirinden uyumlu çiftler izliyoruz.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile, bu dizilerden bir tanesi. Daha önce de farklı projelerde bir araya gelen ikilinin nasıl bir çift olacağı merak konusu olmuştu doğrusu.

Şimdilerde ise izlemeye doyamadığımız bir çift oldular.

Tabii bugüne kadar kendilerini farklı partnerlerle izledik. Özellikle de Serenay Sarıkaya'yı.

Tabii bugüne kadar kendilerini farklı partnerlerle izledik. Özellikle de Serenay Sarıkaya'yı.

Başarılı bir oyunculuğa sahip olan Sarıkaya bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol aldı. Ayrıca başrolü paylaştığı isimlerle de bir uyum yakaladı. 

Özellikle de Medcezir'de Çağatay Ulusoy ile olan partnerliğine sözümüz yok!

Peki Serenay Sarıkaya hangi partneriyle yeniden çalışmak isterdi?

Peki Serenay Sarıkaya hangi partneriyle yeniden çalışmak isterdi?

Snob Magazin'in aktardığına göre, Serenay Sarıkaya bugüne kadar rol aldığı partnerleri konusunda oldukça şanslı olduğunu düşünüyor.

Sarıkaya, 'Hepsiyle yeniden oynamak, yeniden çalışmak isterdim. O anlamda çok şanslı birisiyim bence. Hepsiyle yeniden bir yerlerde denk gelebilirim' açıklamasında bulunuyor.

Sarıkaya, yeniden rol almak istediği bir partnerinin adını söylememiş olsa da, gelin biz kendisinin geçmişine bir göz atalım!

Sarıkaya, yeniden rol almak istediği bir partnerinin adını söylememiş olsa da, gelin biz kendisinin geçmişine bir göz atalım!

Sarıkaya ilk olarak Acemi Cadı'da Çağkan Çulha ile rol almıştı. Daha sonra Lale Devri'nde Tolgahan Sayışman ile partner olmuştu.

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Farklı karakterlerde görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya, birçok dijital projede de yer aldı.

Farklı karakterlerde görmeye alışık olduğumuz Sarıkaya, birçok dijital projede de yer aldı.

Örneğin Fi dizisinde hem Mehmet Günsür ile hem de Ozan Güven ile partner olmuştu Sarıkaya.

Netflix'te seyirci karşısına çıkan Şahmaran'da Burak Deniz ile olan partnerliğinden söz etmeden olmaz!

Netflix'te seyirci karşısına çıkan Şahmaran'da Burak Deniz ile olan partnerliğinden söz etmeden olmaz!

Şöyle bir göz atınca, Serenay Sarıkaya'nın partner konusunda şanslı olduğunu görmek mümkün...

Peki sizce en çok uyumu hangi isimle yakalamıştı? Hangi partnerleri yeniden birlikte görmek istersiniz?

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