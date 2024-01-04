Kurtlar Vadisi'nin Meşhur 'Cendere' Müziğinin 'Zikir' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Kurtlar Vadisi dizisinin meşhur Cendere müziğin hepiniz bilirsiniz. İlkokuldayken flütle çaldığımız Cendere'nin nasıl ortaya çıktığı her zaman merak konusu olurken, besteci Gökhan Kırdar'ın şarkıyı nasıl yaptığına dair röportajı ortaya çıktı.