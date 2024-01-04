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Kurtlar Vadisi'nin Meşhur 'Cendere' Müziğinin 'Zikir' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Kurtlar Vadisi'nin Meşhur 'Cendere' Müziğinin 'Zikir' Olduğunu Biliyor muydunuz?

Kurtlar Vadisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 09:23

Kurtlar Vadisi dizisinin meşhur Cendere müziğin hepiniz bilirsiniz. İlkokuldayken flütle çaldığımız Cendere'nin nasıl ortaya çıktığı her zaman merak konusu olurken, besteci Gökhan Kırdar'ın şarkıyı nasıl yaptığına dair röportajı ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cBLLy...
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İlkokul-ortaokul döneminde her birimiz muhakkak Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen Cendere isimli müziğini çalmışızdır.

İlkokul-ortaokul döneminde her birimiz muhakkak Kurtlar Vadisi dizisinin efsaneleşen Cendere isimli müziğini çalmışızdır.

Çok az bir notayla çalınan bu beste çok basit olmasına rağmen popülerliğini günümüze kadar devam ettirdi. Peki bu popülerliğin sırrı neydi?

Çok az bir notayla çalınan bu beste çok basit olmasına rağmen popülerliğini günümüze kadar devam ettirdi. Peki bu popülerliğin sırrı neydi?

Gökhan Kırdar'ın zihninden çıkan Cendere'nin hikayesi aslında yıllar önce yapılan bir röportajda anlatılmış.

Gökhan Kırdar'ın zihninden çıkan Cendere'nin hikayesi aslında yıllar önce yapılan bir röportajda anlatılmış.

Yıllar önce yapılan röportajda Gökhan Kırdar, Cendere için şu sözleri kullanıyor:

Yıllar önce yapılan röportajda Gökhan Kırdar, Cendere için şu sözleri kullanıyor:

"Kurtlar Vadisi'nin jenerik müziğinde söz kullanmadık, şarkı sözü yok ve herkesin eşlik edebileceği bir melodik form olması üzerinde durduğumuzda ben sözü ortadan kaldırma fikrini ortaya attım."

"Kurtlar Vadisi'nin jenerik müziğinde söz kullanmadık, şarkı sözü yok ve herkesin eşlik edebileceği bir melodik form olması üzerinde durduğumuzda ben sözü ortadan kaldırma fikrini ortaya attım."
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"Müzik keza tamamen etnik kökenli bir müzik aslında. Kullanılan kayıtlar zikir kayıtları, zikirde kullanılan bir takım perküsyonlar."

"Müzik keza tamamen etnik kökenli bir müzik aslında. Kullanılan kayıtlar zikir kayıtları, zikirde kullanılan bir takım perküsyonlar."

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