Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Ne Gemiler Yaktım Dizisinin Yayın Günü Değişti!
Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın Başrollerini Paylaştığı Ne Gemiler Yaktım Dizisinin Yayın Günü Değişti!
Kaynak: https://twitter.com/dizianaIiz/status...
Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Gemiler Yaktım dizisi büyük ilgi yaratmıştı. Ünlü oyuncuların rol aldığı dizinin yayın günü değişti.
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Kadın mücadelesini konu alan Ne Gemiler Yaktım, Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri.
Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde oynadığı dizi yayın hayatına başlayalı henüz dört bölüm oldu.
Pazartesi akşamları yayınlanan dizi konusu ve oyunculuklarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.
Ancak Dizi Analiz'in haberine göre Ne Gemiler Yaktım'ın yayın günü değişiyormuş!
İddiaya göre dizi artık pazar akşamları yayınlanacak ve Yargı'ya rakip olacakmış.
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Bakalım yeni günü dizinin reytinglerine nasıl etki edecek? Bekleyip göreceğiz...
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