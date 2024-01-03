Kolombiya Ödülüyle Şenlendiren Survivor'ı Mizahseverler Bugün de Goygoysuz Bırakmadı!
Kolombiya Ödülüyle Şenlendiren Survivor'ı Mizahseverler Bugün de Goygoysuz Bırakmadı!
Survivor All Star tüm ihtişamıyla sürerken mizahseverler de programı rahat bırakmıyor. Birbirinden komik yorumlar için sizleri hemen içeriğimize alalım:
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Survivor yine tüm hızıyla devam ediyor.
Yarışmacıların fazlasıyla hırslı olduğu sezon da yüksek başlayan tempo aynen öyle devam ediyor.
Tabii goygoyseverler de Survivor karşısındaki yerini aldı bile.
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