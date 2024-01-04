Müge Anlı'da İşlenen Yusuf Kavuk Olayında Flaş Gözaltı Kararı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Yusuf Kavuk olayını hatırlarsınız. Ailesi tarafından aranan genç aşçının ne ölüsü ne de dirisinden haber alınamazken, kız arkadaşı ve yakın arkadaşı bu konuda baş şüphelilerdi. Söz konusu olayda bugün flaş bir gözaltı yaşandı.