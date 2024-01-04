Müge Anlı'da İşlenen Yusuf Kavuk Olayında Flaş Gözaltı Kararı
Müge Anlı'da İşlenen Yusuf Kavuk Olayında Flaş Gözaltı Kararı
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Yusuf Kavuk olayını hatırlarsınız. Ailesi tarafından aranan genç aşçının ne ölüsü ne de dirisinden haber alınamazken, kız arkadaşı ve yakın arkadaşı bu konuda baş şüphelilerdi. Söz konusu olayda bugün flaş bir gözaltı yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haftalardır Müge Anlı'da işlenen Yusuf Kavuk'un kaybolması olayında bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Genç bir aşçı olan Yusuf Kavuk, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 Temmuz gününden beri kayıp ve ailesi kaybolan Kavuk'u bulmak için Anlı'dan yardım istedi.
Söz konusu kayıp olayında Kavuk'un yaşayıp yaşamadığı belli olmazken, sevgilisi Derya Altun ve arkadaşı Harun Ateş'in tartışmalı sözleri şüphe uyandırmıştı.
Harun Ateş ve Derya Altun'un baş şüpheli olması sonrasında söz konusu olayı titizlikle araştırılırken, Bursa İl Emniyeti'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenlediler.
5 kişimin gözaltına alındığı operasyonda Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, onun yeni sevgilisi Harun Ateş ve Derya Altun'un aile üyeleri gözaltında.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın