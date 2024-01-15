İspanyol Şarkıcı Julio Iglesias Dominik Cumhuriyeti'nde Havaalanında Gözaltına Alındı!
İspanyol Şarkıcı Julio Iglesias Dominik Cumhuriyeti'nde Havaalanında Gözaltına Alındı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/julio-igles...
Valizinden 40 kilo yiyecek çıkan İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti'nde havaalanında gözaltına alındı.
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Dünyanın en başarılı Latin şarkıcılarından Julio Iglesias, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünya tarihinde plakları yabancı dilde en çok satan sanatçı olarak geçmiştir.
İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı.
Alınan duyumlara göre 80 yaşındaki şarkıcının valizinden 42 kilo yiyecek çıktı. Valizlere el konulurken Iglesias da gözaltına alındı.
Julio Iglesias, uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında git gel yapıyordu.
Son dönemde Julio Iglesias'ın fiziksel ve hareket kabiliyetiyle ilgili sorunlar yaşadığı ve genellikle tekerlekli sandalye kullandığı belirtiliyordu.
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Hatta hafıza sorunları olduğu ve şarkılarını unuttuğu da söylentiler arasında yer alıyor. Siz ünlü ismin gözaltına alınmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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