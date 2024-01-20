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Kendini Övmelere Doyamayan İrem Derici'den Direk Silen Alizade'ye 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Kendini Övmelere Doyamayan İrem Derici'den Direk Silen Alizade'ye 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:03

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Bu yıl ödüllere doyamayan Hadise, bir ödülü de bizden kaptı!

1. Bu yıl ödüllere doyamayan Hadise, bir ödülü de bizden kaptı!

2. İrem Derici, yine kendini övmelere doyamadı.

2. İrem Derici, yine kendini övmelere doyamadı.

3. Hande Erçel'den "düşünüyorum öyleyse varım" pozu geldi.

3. Hande Erçel'den "düşünüyorum öyleyse varım" pozu geldi.

4. Alizade "Kızlar jest vermek yapmıyor, kızlar bazen de temizlik yapıyor" dedi, direk sildi.

4. Alizade "Kızlar jest vermek yapmıyor, kızlar bazen de temizlik yapıyor" dedi, direk sildi.

5. Serenay Sarıkaya Aile'nin final senaryosunu yayınlayarak adeta kalbimizi paramparça etti.

5. Serenay Sarıkaya Aile'nin final senaryosunu yayınlayarak adeta kalbimizi paramparça etti.
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6. Cemal Can Canseven, kahvaltının hazırlanmasını beklerken Şirinler'in keyfini çıkarttı.

6. Cemal Can Canseven, kahvaltının hazırlanmasını beklerken Şirinler'in keyfini çıkarttı.

7. Kızıyla dublaj yapan Seda Bakan, Zeytin Ağacı'nın müjdesini verdi.

7. Kızıyla dublaj yapan Seda Bakan, Zeytin Ağacı'nın müjdesini verdi.

8. Pelin Akil yine bizi aşka boğdu...

8. Pelin Akil yine bizi aşka boğdu...

9. Şevval Şahin, "artık kilo al" diyenleri tiye aldı.

9. Şevval Şahin, "artık kilo al" diyenleri tiye aldı.

10. Sinem Kobal güneşin tadını çıkarttı.

10. Sinem Kobal güneşin tadını çıkarttı.
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11. Özge Özpirinçci, rol arkadaşı Metin Akdülger'e meydan okudu.

11. Özge Özpirinçci, rol arkadaşı Metin Akdülger'e meydan okudu.

12. Pınar Altuğ, eşinin mühendislik çalışmaları yaptığı eğlenceli anlarını yakaladı.

12. Pınar Altuğ, eşinin mühendislik çalışmaları yaptığı eğlenceli anlarını yakaladı.

13. Zeynep Bastık'tan alev ateş konser pozları geldi.

13. Zeynep Bastık'tan alev ateş konser pozları geldi.

14. Selin Şekerci bugün "aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" modundaydı...

14. Selin Şekerci bugün "aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" modundaydı...

15. Murat Ceylan, Dominik'in tadını çıkardı.

15. Murat Ceylan, Dominik'in tadını çıkardı.
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16. Ceyda Kasabalı, güne her zamanki bilmeceleriyle başladı!

16. Ceyda Kasabalı, güne her zamanki bilmeceleriyle başladı!
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