Kendini Övmelere Doyamayan İrem Derici'den Direk Silen Alizade'ye 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kendini Övmelere Doyamayan İrem Derici'den Direk Silen Alizade'ye 20 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Bu yıl ödüllere doyamayan Hadise, bir ödülü de bizden kaptı!
2. İrem Derici, yine kendini övmelere doyamadı.
3. Hande Erçel'den "düşünüyorum öyleyse varım" pozu geldi.
4. Alizade "Kızlar jest vermek yapmıyor, kızlar bazen de temizlik yapıyor" dedi, direk sildi.
5. Serenay Sarıkaya Aile'nin final senaryosunu yayınlayarak adeta kalbimizi paramparça etti.
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6. Cemal Can Canseven, kahvaltının hazırlanmasını beklerken Şirinler'in keyfini çıkarttı.
7. Kızıyla dublaj yapan Seda Bakan, Zeytin Ağacı'nın müjdesini verdi.
8. Pelin Akil yine bizi aşka boğdu...
9. Şevval Şahin, "artık kilo al" diyenleri tiye aldı.
10. Sinem Kobal güneşin tadını çıkarttı.
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11. Özge Özpirinçci, rol arkadaşı Metin Akdülger'e meydan okudu.
12. Pınar Altuğ, eşinin mühendislik çalışmaları yaptığı eğlenceli anlarını yakaladı.
13. Zeynep Bastık'tan alev ateş konser pozları geldi.
14. Selin Şekerci bugün "aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" modundaydı...
15. Murat Ceylan, Dominik'in tadını çıkardı.
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16. Ceyda Kasabalı, güne her zamanki bilmeceleriyle başladı!
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