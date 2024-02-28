Lüks Çantaların Sahteleriyle Boy Gösterdiği Öne Sürülen Ezgi Fındık Konu Marka Olunca Sessizliğini Bozdu!
Lüks Çantaların Sahteleriyle Boy Gösterdiği Öne Sürülen Ezgi Fındık Konu Marka Olunca Sessizliğini Bozdu!
Dünyayı fethetmeye yemin etmişçesine gezen influencer Ezgi Fındık, son günlerde yayılan 'fake (sahte) çanta' iddialarıyla gündeme damgasını vurdu. Lüks markaların sahte çantalarını taktığı söylenen ünlü influencer sessizliğini bozdu!
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Özellikle son bir kaç yıldır ülkemizin en çok dikkat çeken influencerlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Ezgi Fındık oldu.
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle keşfetimizden eksik olmayan Ezgi Fındık, görenlerin çenesini yoran cinsteki lük hayatının da her anını paylaşıyor.
Kendisi, takipçilerine sık sık "onun yaşadığı hayatsa bizimki ne?" dedirtiyor desek yalan olmaz! Çünkü Fındık, kuş misali yaşayanlardan.
Göz açıp kapatmak gibi ülke ülke gezdiğine şahit olduğumuz ünlü influencer şu sıralar bambaşka bir konuyla gündemimizde.
Ezgi Fındık gezdiği yerleri, yedikleri-içtikleri, arkadaşlarıyla olan eğlenceleri, spor anlarının yanı sıra kombinlerini tamamlayan çantalarını paylaşmayı da çok seviyor.
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Lüks markalara ait tasarımların sahtelerinin piyasaya sürülmesine hepimiz alıştık. Bir sosyal medya hesabı da "fake" çantaları kullanan influencerları deşifre etmek için kolları sıvadı adeta.
Söz konusu hesap Ezgi Fındık'ın lüks marka çantalarla yaptığı paylaşımları mercek altına alarak birçok çantasının sahte olduğunu iddia etti.
Ki bu yaşanan da ilk deği! Ezgi Fındık hakkında geçtiğimiz yaz da buna benzer bir haber çıkmış ve hem Dubai hem de İbiza'da taktığı çantanın imitasyon olduğu öne sürülmüştü.
Bu yaşananlar hakkında sessizliğini günlerdir koruyan ünlü influencer bu gün Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Kendisi ilk başta Dubai yolcuğundan hemen önce yine dünyaca ünlü markaya ait valizlerini paylaştı...
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Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Fındık, "Arkadaşlar bu karalama ile alakalı bir açıklama yapmak istiyoru. Avukatım herkesle tek tek ilgileniyor. Faturaları mevcut olan ürünlere iftira atanlar elbet karşılığını bulacaktır" ifadelerini kullandı.
"Şimdi izninizle tatilime geçiyorum" diyerek kardeşi Eliz Fındık'la manzara eşliğinde kokteylini yudumladı.
Ardından da "İnsanlar boş işlerle uğraşırken biraz hayatın keyfini çıkartayım, sorry" diyerek gönderme yaptı!
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