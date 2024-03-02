Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel Hakkında Hakaret İçeren Yorum Yapanlara Suç Duyurusunda Bulundu!
Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel Hakkında Hakaret İçeren Yorum Yapanlara Suç Duyurusunda Bulundu!
Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapanlara karşı kolları sıvadı. Genç oyuncu söz konusu kötü yorumları yazanlara karşı da suç duyurusunda bulunduğunu hesabından açıkladı!
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Yağmur Yüksel, Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan başrollerini de Barış Baktaş ile paylaştığı ''Kan Çiçekleri'' dizisiyle büyük beğeni topluyor.
İlgiyle izlenen yapımda canlandırdığı "Dilan" karakteriyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu yıldızını da parlatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreninde dikkatleri üzerine çeken Yüksel "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü. Partneri Baktaş ise "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" seçilmişti.
Genellikleri kariyeri ve oyunluk performansıyla adını duyduğumuz Yağmur Yüksel bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
22 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Hakkında hakaret içerikli yorumlar paylaşan kullanıcılar için harekete geçen Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Genç oyuncu açıklamasında da şu ifadelere yer verdi: "’Basına ve Kamuoyuna, Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim."
"Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım. Yağmur Yüksel’’
Yağmur Yüksel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇
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