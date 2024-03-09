Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Katıldığı Gecede Tarzını Eleştirenlere Ateş Püskürdü!

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya geçtiğimiz gün bir davete katıldı. 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliği için hazırlanan Evrim Alasya saçı ve kıyafeti ile eleştiri odağı oldu. Alasya ise bu eleştirilere susmadı.