Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Katıldığı Gecede Tarzını Eleştirenlere Ateş Püskürdü!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Katıldığı Gecede Tarzını Eleştirenlere Ateş Püskürdü!
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya geçtiğimiz gün bir davete katıldı. 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliği için hazırlanan Evrim Alasya saçı ve kıyafeti ile eleştiri odağı oldu. Alasya ise bu eleştirilere susmadı.
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Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'i reytinglerdeki yerini koruyor. Her hafta cuma günü gündem olan ve bizi hayrete düşüren dizinin de oldukça başarılı bir kadrosu var.
Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin en popüler karakterlerinden biri de Kıvılcım!
Evrim Alasya'nın hayat verdiği karakterin aynı zaman da hakkını da verdiğini söyleyebiliriz.
Kadınlar Günü'nde düzenlenen ve sunuculuğunu Çağla Şikel'in üstlendiği "Geleceğin Güçlü Kadınları" etkinliğine Evrim Alasya da katıldı.
Dönem kıyafetleri ve tarzlarıyla boy gösteren ünlüler gecede oldukça şık ve güzeldi. Sosyal Sorumluluk Projesi olan "Geleceğin Güçlü Kadınları" tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafetleri giyiyor ve podyumda yerlerini alıyorlar.
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Geceye katılan isimlerden biri de Evrim Alasya olmuştu. Konsept gereği tarzı 1940'ları yansıtması gereken Evrim Alasya eleştirildi.
Müjde Uzman da geceye katılan isimlerden biriydi.
Aslında konsept gereği herkes birbirine yakın bir giyim tarzı ve saç stili vardı.
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Saçı ve kıyafeti eleştirilen Evrim Alasya bu açıklamayı yaptı;
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Bu açıklamanın ardından sevenleri destek gösterdi!
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