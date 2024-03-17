Yargı'da Eren ve Efe'nin Toplu Tecavüze Uğrayıp Denize Atılan Tuğçe'yi Buldukları Sahne Ciğerlerimizi Söktü!

Yargı'da son bölümün ardından verilen fragmanda Tuğçe'nin tecavüze uğramış ve öldürülmüş olma ihtimali izleyiciyi fazlasıyla öfkelendirmiş ve üzmüştü. Yeni bölümde ağır yaralı bir biçimde bedenine ulaşılan Tuğçe'nin bulunduğu sahne herkesi gözyaşlarına boğdu!