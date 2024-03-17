Yargı'da Eren ve Efe'nin Toplu Tecavüze Uğrayıp Denize Atılan Tuğçe'yi Buldukları Sahne Ciğerlerimizi Söktü!
Yargı'da Eren ve Efe'nin Toplu Tecavüze Uğrayıp Denize Atılan Tuğçe'yi Buldukları Sahne Ciğerlerimizi Söktü!
Yargı'da son bölümün ardından verilen fragmanda Tuğçe'nin tecavüze uğramış ve öldürülmüş olma ihtimali izleyiciyi fazlasıyla öfkelendirmiş ve üzmüştü. Yeni bölümde ağır yaralı bir biçimde bedenine ulaşılan Tuğçe'nin bulunduğu sahne herkesi gözyaşlarına boğdu!
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Yargı'nın son bölümünün final sahnesinde Tuğçe'nin tecavüze uğramış olma ihtimali izleyiciyi bir hayli öfkelendirmişti.
Yayınlanan fragmanlar sonucu Tuğçe'nin ölmüş olma ihtimali de eklenince dizinin senaristi Sema Ergenekon ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Yeni bölüm Tuğçe'nin tecavüze uğradığının ima edildiği bir açılışla başlayarak tüyleri diken diken etti.
Darp edilen Tuğçe'nin bedeni bu da yetmezmiş gibi bir de denize atıldı.
İzlemekte güçlük çektiğimiz ve ne yazık ki yaşandığını bildiğimiz bu sahneler göğsümüze ağır bir yük bindirdi.
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Kim olduğundan habersiz göreve giden Efe ve Eren, karşılarında ağır yaralı bir biçimde Tuğçe'yi görünce adeta yıkıldı.
Tecavüze uğradığı netleşen Tuğçe'nin kolları, bacakları ve omurgasında kırıklar; alt batın, üst batın ve neredeyse tüm iç organlarında yırtık ve kanama olduğu belirtildi.
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Suan izlemekteyim tugce ile ilgili butun sahneleri izlemedim. Kadina uygulanan herturlu siddete karsi iken tv de kombo yaptiran sema hanim bassavciyi parcala... Devamını Gör
Sadece dizi-film diyip geçseydik keşke.. Ama ne yazık ki bunlar oluyor... Sivrisinek bile öldürürken "kusura bakma kardeş" diyen ben, bu adamların! acı çeker... Devamını Gör