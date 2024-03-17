Muhteşem Yüzyıl'da Halit Ergenç ve Okan Yalabık'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan İdam Sahnesi Anısı Duygulandırdı

Yayınlandığı dönem olduğu kadar sonrasında da gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı öncesi Kanuni Sultan Süleyman ile terastaki son sahnesinin detayları herkesi duygulandırdı.