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Muhteşem Yüzyıl'da Halit Ergenç ve Okan Yalabık'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan İdam Sahnesi Anısı Duygulandırdı

Muhteşem Yüzyıl'da Halit Ergenç ve Okan Yalabık'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan İdam Sahnesi Anısı Duygulandırdı

Muhteşem Yüzyıl
themyscira - Misafir Editör
17.03.2024 - 19:21

Yayınlandığı dönem olduğu kadar sonrasında da gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı öncesi Kanuni Sultan Süleyman ile terastaki son sahnesinin detayları herkesi duygulandırdı.

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Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülen Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem kadar sonrasında da etki yaratmaya devam ediyor.

Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülen Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem kadar sonrasında da etki yaratmaya devam ediyor.

Önce bir küçük özet geçelim; Pargalı İbrahim Paşa dizide ve gerçekte Kanuni Sultan Süleyman için büyük bir öneme sahip, hem kız kardeşi Hatice Sultan'ın eşi hem de yakın dostu biliyorsunuz ki.

Önce bir küçük özet geçelim; Pargalı İbrahim Paşa dizide ve gerçekte Kanuni Sultan Süleyman için büyük bir öneme sahip, hem kız kardeşi Hatice Sultan'ın eşi hem de yakın dostu biliyorsunuz ki.

Pargalı İbrahim'in İskender Çelebi'ye düşman olmasıyla birlikte idamına giden süreç başlamış, hakkındaki iftiralar sonucu padişah Kanuni Sultan Süleyman idamına hükmetmişti.

Pargalı İbrahim'in İskender Çelebi'ye düşman olmasıyla birlikte idamına giden süreç başlamış, hakkındaki iftiralar sonucu padişah Kanuni Sultan Süleyman idamına hükmetmişti.

Yıllar sonra Pargalı ve Kanuni arasındaki bu sahne yeniden gündem oldu. Bu onların son teras sahnesiydi!

Meğer bu sahne çekilirken yönetmenin son teras sahneleri olduğunu belirtmesiyle hem Halit Ergenç, hem Okan Yalabık ağlamaya başlamış. İkisini ağlarken gören tüm ekip bunun üzerine ağlamaya başlamış.

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Bu detayı bilerek sahneyi izlemek daha çok duygulandırdı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu detayı bilerek sahneyi izlemek daha çok duygulandırdı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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