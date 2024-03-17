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Bir Buçuk Ay Sonra Taburcu Olan Settar Tanrıöğen'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Bir Buçuk Ay Sonra Taburcu Olan Settar Tanrıöğen'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 09:48

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i namı diğer Apo'su olarak ekran başında olan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği haberiyle herkesi üzmüştü. Tedavi süreci iyiye giderken üçüncü kez ameliyat olması gereken Tanrıöğen'in durumu günden güne daha da merak ediliyordu. Ünlü oyuncudan 1.5 ay sonra iyi haber geldi. Tanröğen'in doktorundan da ilk açıklama paylaşıldı.

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Ekranları kasıp kavuran, reyting rekorları kıran ve hala büyük bir heyecanla izlenmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin en önemli karakterlerinden bir tanesi şüphesiz ki Apo, yani Abdullah Bey.

Ekranları kasıp kavuran, reyting rekorları kıran ve hala büyük bir heyecanla izlenmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin en önemli karakterlerinden bir tanesi şüphesiz ki Apo, yani Abdullah Bey.

Dizide tüm ilişkiler birbirine girmiş durumdayken, yaşananlar seyirciyi oldukça şaşırtıyor. Senarist Melis Civelek'in elinden çıkan her bölüm, daha da hayret ettiriyor. Dizinin ilk bölümden itibaren dikkat çeken ve ummadık hareketler yapan isimlerden biri de Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah Bey karakteri.

Herkesin artık "Apo" olarak bahsettiği Settar Tanrıöğen, dizideki sessiz sakin tavırlarının yanı sıra aşk hayatıyla da epey enterese etmişti izleyenleri.

Herkesin artık "Apo" olarak bahsettiği Settar Tanrıöğen, dizideki sessiz sakin tavırlarının yanı sıra aşk hayatıyla da epey enterese etmişti izleyenleri.

Oğlu Fatih'in yaptıklarına artık alıştık diyebileceğimiz bir hale gelsek de Apo'nun birden Pembe'den boşanmak isteyip Alev'le yeni bir ilişkiye adım atması hepimizi şaşırtmıştı. Son olarak Alev'in hamilelik ihtimali varken neler yaşanacağı da merak konusuydu.

Ancak Apo'yu canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den hiç beklenmedik bir haber gelmiş ve beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.

Ancak Apo'yu canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den hiç beklenmedik bir haber gelmiş ve beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.

61 yaşındaki ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği paylaşılmış ve hemen ameliyata alındığı duyurulmuştu. Peş peşe 2 ameliyat geçirdiği ve ameliyatların iyi geçtiği bildirilirken, yapım şirketi Tanrıöğen'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Settar Tanrıöğen'in iyileşmesi ve diziye geri dönmesi beklenirken, süreç istenilen gibi olmadı ve Abdullah Ünal karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynayacağı duyuruldu.

Settar Tanrıöğen'in iyileşmesi ve diziye geri dönmesi beklenirken, süreç istenilen gibi olmadı ve Abdullah Ünal karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynayacağı duyuruldu.

Settar Tanrıöğen'in tedavisine bir süre daha devam edilmesi gerektiği belirtilirken, dizide Apo'yu yeni bir ismin canlandıracağı açıklandı. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken gelişme pek çok izleyiciyi memnun etmemişti. Ancak Ahmet Mümtaz Taylan bu değişikliğe Tanrıöğen'in de müsaade ettiğini açıklamıştı.

Söylenenlere göre geçirdiği ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi edilen Settar Tanrıöğen, normal odaya çıkmış ve gözetim altına alınmıştı. Ancak bir takım hafıza problemleri yaşadığı söylenmişti.

Söylenenlere göre geçirdiği ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi edilen Settar Tanrıöğen, normal odaya çıkmış ve gözetim altına alınmıştı. Ancak bir takım hafıza problemleri yaşadığı söylenmişti.

Ancak kendine gelir gelmez ilk işi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini izlemek oldu.

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Ne zaman taburcu olacağı merak edilen Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber gelmiş ve 14 Mart Perşembe günü taburcu olduğu açıklanmıştı.

Ne zaman taburcu olacağı merak edilen Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber gelmiş ve 14 Mart Perşembe günü taburcu olduğu açıklanmıştı.

1.5 aydır tedavi gören ve üç kez ameliyat olan oyuncunun sağlık durumu oldukça merak ediliyordu. Oyuncunun 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği ve yakın döneme ait hafıza problemlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağı söyleniyor.

Ünlü oyuncunun doktorundan ilk açıklama da geldi.

Ünlü oyuncunun doktorundan ilk açıklama da geldi.

Tedavi gördüğü Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Settar Tanrıöğen'in durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

'Hastamızın taburculuk noktasına gelmesi hepimizi sevindirmiştir. Tanrıöğen’in kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir.'

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