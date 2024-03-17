Bir Buçuk Ay Sonra Taburcu Olan Settar Tanrıöğen'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi
Bir Buçuk Ay Sonra Taburcu Olan Settar Tanrıöğen'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i namı diğer Apo'su olarak ekran başında olan Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği haberiyle herkesi üzmüştü. Tedavi süreci iyiye giderken üçüncü kez ameliyat olması gereken Tanrıöğen'in durumu günden güne daha da merak ediliyordu. Ünlü oyuncudan 1.5 ay sonra iyi haber geldi. Tanröğen'in doktorundan da ilk açıklama paylaşıldı.
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Ekranları kasıp kavuran, reyting rekorları kıran ve hala büyük bir heyecanla izlenmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin en önemli karakterlerinden bir tanesi şüphesiz ki Apo, yani Abdullah Bey.
Herkesin artık "Apo" olarak bahsettiği Settar Tanrıöğen, dizideki sessiz sakin tavırlarının yanı sıra aşk hayatıyla da epey enterese etmişti izleyenleri.
Ancak Apo'yu canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den hiç beklenmedik bir haber gelmiş ve beyin kanaması geçirdiğini öğrenmiştik.
Settar Tanrıöğen'in iyileşmesi ve diziye geri dönmesi beklenirken, süreç istenilen gibi olmadı ve Abdullah Ünal karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynayacağı duyuruldu.
Söylenenlere göre geçirdiği ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi edilen Settar Tanrıöğen, normal odaya çıkmış ve gözetim altına alınmıştı. Ancak bir takım hafıza problemleri yaşadığı söylenmişti.
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Ne zaman taburcu olacağı merak edilen Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber gelmiş ve 14 Mart Perşembe günü taburcu olduğu açıklanmıştı.
Ünlü oyuncunun doktorundan ilk açıklama da geldi.
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