Bir Buçuk Ay Sonra Taburcu Olan Settar Tanrıöğen'in Doktorundan İlk Açıklama Geldi

Settar Tanrıöğen'in tedavisine bir süre daha devam edilmesi gerektiği belirtilirken, dizide Apo'yu yeni bir ismin canlandıracağı açıklandı. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken gelişme pek çok izleyiciyi memnun etmemişti. Ancak Ahmet Mümtaz Taylan bu değişikliğe Tanrıöğen'in de müsaade ettiğini açıklamıştı.