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Kardeşlerim'den Ayrılan Yeni Oyuncu Zamanın Kapıları Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Kardeşlerim'den Ayrılan Yeni Oyuncu Zamanın Kapıları Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Kardeşlerim
themyscira - Misafir Editör
17.03.2024 - 20:37

4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde peş peşe ayrılık yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye veda eden son oyuncu olan Elçin Zehra İrem'in yeni adresi belli oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

4. sezonuyla ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Hemen hemen her bölümde bir oyuncunun veda ettiği dizinin son bölümünde bir oyuncu daha ayrıldı.

Hemen hemen her bölümde bir oyuncunun veda ettiği dizinin son bölümünde bir oyuncu daha ayrıldı.

Kardeşlerim'de Lidya karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, dizinin son bölümünde sevenlerine veda etmişti.

Kardeşlerim'de Lidya karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, dizinin son bölümünde sevenlerine veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılır ayrılmaz yeni adresi belli olmuş!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılır ayrılmaz yeni adresi belli olmuş!

Habere göre güzel oyuncu Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’in başrol oynayacağı Zamanın Kapıları dizisinde Aslı karakterine hayat verecek.

Habere göre güzel oyuncu Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’in başrol oynayacağı Zamanın Kapıları dizisinde Aslı karakterine hayat verecek.

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