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Tecavüz Sahnesiyle Konuşulan Sema Ergenekon Eleştirilere "Güçlü Kadın" Temalı Bahar'la Gönderme Yaptı!

Tecavüz Sahnesiyle Konuşulan Sema Ergenekon Eleştirilere "Güçlü Kadın" Temalı Bahar'la Gönderme Yaptı!

Yargı Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
15.03.2024 - 00:36

Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın sevilen senaristi Sema Ergenekon, son bölümde yazdığı tecavüz sahnesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sessizliğini koruyan Ergenekon, son zamanlarda güçlü kadın temasıyla dikkat çeken Bahar dizisiyle ilgili atılan bir tweeti beğenerek herkese sessiz bir cevap verdi!

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Son üç sezondur Yargı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ve ödülden ödüle koşan Sema Ergenekon, son günlerde eleştirilmekten kurtulamamıştı.

Son üç sezondur Yargı ile izleyiciyi ekrana kilitleyen ve ödülden ödüle koşan Sema Ergenekon, son günlerde eleştirilmekten kurtulamamıştı.

Son bölümde bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe'nin tecavüze uğrayıp darp edilerek denize atılması büyük bir tepki çekmişti.

Son bölümde bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe'nin tecavüze uğrayıp darp edilerek denize atılması büyük bir tepki çekmişti.

Günlerdir sessizliğini koruyan Sema Ergenekon, son dönemin "güçlü kadın" temasıyla çok konuşulan Bahar dizisiyle ilgili bir tweeti beğendi.

Günlerdir sessizliğini koruyan Sema Ergenekon, son dönemin "güçlü kadın" temasıyla çok konuşulan Bahar dizisiyle ilgili bir tweeti beğendi.

Ne dersiniz, sizce Tuğçe'ye yazdığı senaryo için pişman mıdır?

Ne dersiniz, sizce Tuğçe'ye yazdığı senaryo için pişman mıdır?

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