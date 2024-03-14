Tecavüz Sahnesiyle Konuşulan Sema Ergenekon Eleştirilere "Güçlü Kadın" Temalı Bahar'la Gönderme Yaptı!

Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın sevilen senaristi Sema Ergenekon, son bölümde yazdığı tecavüz sahnesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sessizliğini koruyan Ergenekon, son zamanlarda güçlü kadın temasıyla dikkat çeken Bahar dizisiyle ilgili atılan bir tweeti beğenerek herkese sessiz bir cevap verdi!