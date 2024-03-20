Oyuncu mu Olacak? Derya Uluğ'dan Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti İtirafı!
Oyuncu mu Olacak? Derya Uluğ'dan Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wsASW...
Sevilen şarkıcı Derya Uluğ, konuk olduğu YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuğa sıcak baktığını belirten Uluğ, Kızılcık Şerbeti hakkında bomba bir itirafla ortalığı karıştırdı.
KAYNAK: Kral Müzik
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Çıkardığı hit parçalarla müzik dünyasına damga vuran Derya Uluğ, Kral Müzik'in YouTube kanalına konuk oldu.
Genç şarkıcı kendisine yöneltilen sorulara samimi bir şekilde yanıt verirken, oyunculuk hakkındaki soruya verdiği yanıt hayranlarını epey heyecanlandırdı.
'Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?' sorusuna yanıt veren Uluğ, ayrıca Kızılcık Şerbeti hakkında bomba bir itirafta bulundu.
"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi."
"Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım."
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"Şu an bir dizide oynasam o “Kızılcık Şerbeti” olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim."
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