Mehmet Ali Erbil Survivor'daki Müstakbel Damadı Poyraz'ın Hırsızlık Olayını Unutamıyor "Hırsız Damat İstemem"

Son dönemlerde kızının itirafları, sevgilisiyle barışması ve daha pek çok konuyla yeniden sık sık gündemdeki yerini alan eski şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi de magazini takip ediyor. Kızının sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki yarışmacılığına ilişkin daha önce de yorumlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, yaşanan büyük hırsızlık olayının ardından bir kez daha açıklama yaptı ve 'Hırsız damat istemem' dedi.