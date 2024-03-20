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Mehmet Ali Erbil Survivor'daki Müstakbel Damadı Poyraz'ın Hırsızlık Olayını Unutamıyor "Hırsız Damat İstemem"

Mehmet Ali Erbil Survivor'daki Müstakbel Damadı Poyraz'ın Hırsızlık Olayını Unutamıyor "Hırsız Damat İstemem"

survivor Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 18:08

Son dönemlerde kızının itirafları, sevgilisiyle barışması ve daha pek çok konuyla yeniden sık sık gündemdeki yerini alan eski şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi de magazini takip ediyor. Kızının sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki yarışmacılığına ilişkin daha önce de yorumlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, yaşanan büyük hırsızlık olayının ardından bir kez daha açıklama yaptı ve 'Hırsız damat istemem' dedi.

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Survivor All Star 2024 sezonu hepimizin beklediğinden daha olaylı, daha enteresan geçiyor bildiğiniz gibi.

Survivor All Star 2024 sezonu hepimizin beklediğinden daha olaylı, daha enteresan geçiyor bildiğiniz gibi.

Her bölüm karşılaşmayı beklemediğimiz kavgalar izliyoruz. Diğer bir yandan parkurlarda yarışmacıların canavar gibi oluşu da hırslarına hırs katıyor. Performansa dayalı olan bu senede Acun Ilıcalı'nın da yaptığı açıklamalar bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Yarışmanın en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Poyraz.

Yarışmanın en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Poyraz.

Survivor 2021 sezonunda Ünlüler Gönüllüler mücadelesinde kendini gösteren Yiğit Poyraz, İsmail Balaban ile finale kadar kalmıştı. Ancak yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinde "fenomen" kişiliğiyle görmeye başlamıştık.

Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinde "fenomen" kişiliğiyle görmeye başlamıştık.

Kendisi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le uzun süredir birlikte bilmeyenler için. Sosyal medyada da Survivor öncesi birlikte sık sık paylaşım yapıyordu bu ikili.

Hatta iletişim ödülünü kazanan ve canlı yayın açan Yiğit Poyraz, yayına geç kalan sevgilisi Yasmin Erbil'e trip atmayı da unutmamıştı.

Hatta iletişim ödülünü kazanan ve canlı yayın açan Yiğit Poyraz, yayına geç kalan sevgilisi Yasmin Erbil'e trip atmayı da unutmamıştı.

Yasmin Erbil ise sosyal medyada olay olan trip sahnesinin ardından açıklama paylaşımında bulunmuş ve 'beklerken içim geçti.' demişti.

Bu tatlı olayların ardından Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladıkları hepimizin ağzını neredeyse iki metre açmıştı!

Bu tatlı olayların ardından Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladıkları hepimizin ağzını neredeyse iki metre açmıştı!

Acun Ilıcalı'nın konseyde Poyraz'dan bahsetmesi ve Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük cezasını alacağını söylemesi elbette hepimizi çok şaşırtmıştı. Bunca olayın içerisinde ne yaptığını merak etmiştik.

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Ardından Dominikli bir ailenin evine girip yiyecek ve içecek çaldığını öğrenmiştik.

Ardından Dominikli bir ailenin evine girip yiyecek ve içecek çaldığını öğrenmiştik.

Silahla korunan bir eve girip yiyecek, içecek, et ve aklınıza gelebilecek diğer şeyleri çalan Poyraz'ın polise şikayet edilmesine ise Acun Ilıcalı engel olmuştu. Bunun sonucunda ise Poyraz'a 15 ödülden yararlanamama cezası verilmişti. Sonrasında iş ortakları olmalarının etkisiyle ceza 10'a düşürülmüştü.

Poyraz'ın hırsızlık haberiyle gündem çalkalanırken, Yasmin Erbil o sırada sosyal medyada hiçbir paylaşım ya da açıklama yapmamıştı.

Poyraz'ın hırsızlık haberiyle gündem çalkalanırken, Yasmin Erbil o sırada sosyal medyada hiçbir paylaşım ya da açıklama yapmamıştı.

Annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Mısır tatilindeydi genç fenomen.

Gündemi oldukça meşgul eden konu hakkında ise babası Mehmet Ali Erbil sessiz kalmamış ve Poyraz'ı savunmuştu.

Gündemi oldukça meşgul eden konu hakkında ise babası Mehmet Ali Erbil sessiz kalmamış ve Poyraz'ı savunmuştu.

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, 'Tek değilmiş, çete olarak yapmışlar. Poyraz gayet saygın bir aileden geliyor.' diyerek müstakbel damadını savunmuştu.

Ancak Erbil konuyu unutamadı ve MuhabirOnline ile yaptıkları röportaj esnasında konu yeniden hırsızlığa geldi. Erbil bu sefer "Poyraz'dan hiç beklemezdim" dedi.

Ancak Erbil konuyu unutamadı ve MuhabirOnline ile yaptıkları röportaj esnasında konu yeniden hırsızlığa geldi. Erbil bu sefer "Poyraz'dan hiç beklemezdim" dedi.

'Survivor'ı seyretmiyorum, magazinden takip ediyorum. Poyraz'dan bir eve girip hırsızlık yapmasını hiç beklemezdim.'

Ardından da kızıyla arasındaki ilişkiye değinerek "Hırsız damat istemem" dedi.

Ardından da kızıyla arasındaki ilişkiye değinerek "Hırsız damat istemem" dedi.

'Hırsız bir damat istemem. Kendisi önce Robert Koleji sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş. Bir yarışma insanı nelere dönüştürüyor.'

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Mehmet Ali Erbil, Poyraz'la tanışmadığı için hiçbir duygusu olmadığını söylerken, Survivor'da yaşananların kurgu olduğuna inandığını da söyledi.

Mehmet Ali Erbil, Poyraz'la tanışmadığı için hiçbir duygusu olmadığını söylerken, Survivor'da yaşananların kurgu olduğuna inandığını da söyledi.

' O bence bir kurguydu. Ben inanmıyorum. Poyraz'la tanışmadığım için olumlu ya da olumsuz bir duygum yok. Kızımın ilişkisine saygı duyuyorum.'

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