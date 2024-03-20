Mehmet Ali Erbil Survivor'daki Müstakbel Damadı Poyraz'ın Hırsızlık Olayını Unutamıyor "Hırsız Damat İstemem"
Mehmet Ali Erbil Survivor'daki Müstakbel Damadı Poyraz'ın Hırsızlık Olayını Unutamıyor "Hırsız Damat İstemem"
Son dönemlerde kızının itirafları, sevgilisiyle barışması ve daha pek çok konuyla yeniden sık sık gündemdeki yerini alan eski şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi de magazini takip ediyor. Kızının sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki yarışmacılığına ilişkin daha önce de yorumlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, yaşanan büyük hırsızlık olayının ardından bir kez daha açıklama yaptı ve 'Hırsız damat istemem' dedi.
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Survivor All Star 2024 sezonu hepimizin beklediğinden daha olaylı, daha enteresan geçiyor bildiğiniz gibi.
Yarışmanın en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Poyraz.
Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinde "fenomen" kişiliğiyle görmeye başlamıştık.
Hatta iletişim ödülünü kazanan ve canlı yayın açan Yiğit Poyraz, yayına geç kalan sevgilisi Yasmin Erbil'e trip atmayı da unutmamıştı.
Bu tatlı olayların ardından Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladıkları hepimizin ağzını neredeyse iki metre açmıştı!
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Ardından Dominikli bir ailenin evine girip yiyecek ve içecek çaldığını öğrenmiştik.
Poyraz'ın hırsızlık haberiyle gündem çalkalanırken, Yasmin Erbil o sırada sosyal medyada hiçbir paylaşım ya da açıklama yapmamıştı.
Gündemi oldukça meşgul eden konu hakkında ise babası Mehmet Ali Erbil sessiz kalmamış ve Poyraz'ı savunmuştu.
Ancak Erbil konuyu unutamadı ve MuhabirOnline ile yaptıkları röportaj esnasında konu yeniden hırsızlığa geldi. Erbil bu sefer "Poyraz'dan hiç beklemezdim" dedi.
Ardından da kızıyla arasındaki ilişkiye değinerek "Hırsız damat istemem" dedi.
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Mehmet Ali Erbil, Poyraz'la tanışmadığı için hiçbir duygusu olmadığını söylerken, Survivor'da yaşananların kurgu olduğuna inandığını da söyledi.
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