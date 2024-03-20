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Yıldız Tilbe'yi Konserine Gitmek İsteyenlerin Bilet Fiyatlarını Görmesiyle Hevesleri Kursaklarında Kaldı

Yıldız Tilbe'yi Konserine Gitmek İsteyenlerin Bilet Fiyatlarını Görmesiyle Hevesleri Kursaklarında Kaldı

Yıldız Tilbe
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 16:56

Yıldız Tilbe sesiyle, tavrıyla, farklı tarzıyla olsun tüm ülkenin sevdiği ve şarkılarını ezbere bildiği isimlerden. Bir 'Delikanlım' söylese de kendimize gelsek dediğimiz şarkıcının, kariyerinin 30. yılı şerefine büyük bir konser vereceği öğrenildi. Hayranlarını heyecanlandıran stadyum konseri biletinin fiyatları ise 'çoluğun çocuğun rızkını tüketir' dedirtti.

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Müziğin uzun yıllardır vazgeçilmez isimlerinden Yıldız Tilbe, kariyerinde hala adıyla anıldığı ve sevildiği bir dönemin içerisinde elbette.

Müziğin uzun yıllardır vazgeçilmez isimlerinden Yıldız Tilbe, kariyerinde hala adıyla anıldığı ve sevildiği bir dönemin içerisinde elbette.

Sesiyle hepimizi farklı yerlere sürükleyen, uzak diyarlara daldıran ve tavanı izleten Yıldız Tilbe, şarkılarının sözleriyle de içimize dokunmaya devam ediyor. Güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır sahnelerin gözde isimlerinden bir tanesi.

Sesi, şarkıları bir yana dursun her zaman kendisinin "farklı", daha doğrusu kendine has tarzını da oldukça konuştuk.

Sesi, şarkıları bir yana dursun her zaman kendisinin "farklı", daha doğrusu kendine has tarzını da oldukça konuştuk.

Giyim tarzı olsun, saçları olsun, perukları ve makyajıyla tamamladığı stili olsun oldukça şansına münhasır bir yapıya sahip bu konuda Yıldız Tilbe. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda da kendi halini göstermekten çekinmediğini defalarca gördük.

Tabii kendisinin sahne şovlarını da es geçmemek gerek.

Tabii kendisinin sahne şovlarını da es geçmemek gerek.

Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan özelliklerden bir tanesi de sahne şovları elbette. Sahne şovu denince hepimizin aklına benzer şeyler gelse de, Yıldız Tilbe'nin dansları artık ikonikleşmiş durumda. Daha ne kadar şaşırabiliriz diye düşünürken her seferinde daha da şaşkına çeviriyor bizi.

Diğer bir yandan samimiyetiyle de ayrı bir taht kuruyor gönüllere.

Diğer bir yandan samimiyetiyle de ayrı bir taht kuruyor gönüllere.

Yaptığı açıklamalar olsun, sosyal medya paylaşımları olsun, sahne aldığı mekanlardaki tavırları olsun gören bir kez daha görmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

1994 yılından beridir aktif olarak sahnelerdeki yerini alan ve kariyerinde müthiş başarılar elde eden Yıldız Tilbe, 30'uncu yılını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ta stadyumda vereceği konserle arşa çıkartacak.

1994 yılından beridir aktif olarak sahnelerdeki yerini alan ve kariyerinde müthiş başarılar elde eden Yıldız Tilbe, 30'uncu yılını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ta stadyumda vereceği konserle arşa çıkartacak.

9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği büyük konserle kariyerinin otuzuncu yılını kutlamak isteyen Yıldız Tilbe'nin, konser biletleri satışa çıktı.

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Yazı dev bir konserle açacak olan Yıldız Tilbe'nin konser bileti fiyatlarını görenler ise dumur oldu.

Yazı dev bir konserle açacak olan Yıldız Tilbe'nin konser bileti fiyatlarını görenler ise dumur oldu.

Yıldız Tilbe'yi izlemenin bedelinin tamı tamına 10 bin TL olduğunu görenler neye uğradığını şaşırdı. Tabii bu protokol bileti, yani en pahalı bilet. Peki diğerleri ne durumda?

Yıldız Tilbe'nin baş döndüren dolgun bilet fiyatları, görenleri kısa süreli bir şoka soktu tabii ki.

Yıldız Tilbe'nin baş döndüren dolgun bilet fiyatları, görenleri kısa süreli bir şoka soktu tabii ki.

En pahalı bilet 10.000 TL olsa da, daha uygun fiyatlara bilet bulmak da mümkün tabii ki.

Biletlerin başlangıç fiyatı 450 TL. Ancak bu konseri büyük bir stadyumda en arkadan izlemek anlamına geliyor.

Biletlerin başlangıç fiyatı 450 TL. Ancak bu konseri büyük bir stadyumda en arkadan izlemek anlamına geliyor.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara! 

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