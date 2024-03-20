Yıldız Tilbe'yi Konserine Gitmek İsteyenlerin Bilet Fiyatlarını Görmesiyle Hevesleri Kursaklarında Kaldı

Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan özelliklerden bir tanesi de sahne şovları elbette. Sahne şovu denince hepimizin aklına benzer şeyler gelse de, Yıldız Tilbe'nin dansları artık ikonikleşmiş durumda. Daha ne kadar şaşırabiliriz diye düşünürken her seferinde daha da şaşkına çeviriyor bizi.