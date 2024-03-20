Yıldız Tilbe'yi Konserine Gitmek İsteyenlerin Bilet Fiyatlarını Görmesiyle Hevesleri Kursaklarında Kaldı
Yıldız Tilbe'yi Konserine Gitmek İsteyenlerin Bilet Fiyatlarını Görmesiyle Hevesleri Kursaklarında Kaldı
Yıldız Tilbe sesiyle, tavrıyla, farklı tarzıyla olsun tüm ülkenin sevdiği ve şarkılarını ezbere bildiği isimlerden. Bir 'Delikanlım' söylese de kendimize gelsek dediğimiz şarkıcının, kariyerinin 30. yılı şerefine büyük bir konser vereceği öğrenildi. Hayranlarını heyecanlandıran stadyum konseri biletinin fiyatları ise 'çoluğun çocuğun rızkını tüketir' dedirtti.
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Müziğin uzun yıllardır vazgeçilmez isimlerinden Yıldız Tilbe, kariyerinde hala adıyla anıldığı ve sevildiği bir dönemin içerisinde elbette.
Sesi, şarkıları bir yana dursun her zaman kendisinin "farklı", daha doğrusu kendine has tarzını da oldukça konuştuk.
Tabii kendisinin sahne şovlarını da es geçmemek gerek.
Diğer bir yandan samimiyetiyle de ayrı bir taht kuruyor gönüllere.
1994 yılından beridir aktif olarak sahnelerdeki yerini alan ve kariyerinde müthiş başarılar elde eden Yıldız Tilbe, 30'uncu yılını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ta stadyumda vereceği konserle arşa çıkartacak.
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Yazı dev bir konserle açacak olan Yıldız Tilbe'nin konser bileti fiyatlarını görenler ise dumur oldu.
Yıldız Tilbe'nin baş döndüren dolgun bilet fiyatları, görenleri kısa süreli bir şoka soktu tabii ki.
Biletlerin başlangıç fiyatı 450 TL. Ancak bu konseri büyük bir stadyumda en arkadan izlemek anlamına geliyor.
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