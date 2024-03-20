Hazal Kaya'nın Yeni Reklam Anlaşmasından Kazanacağı Ücret Feriha Köşeyi Döndü Dedirtti
Hazal Kaya'nın Yeni Reklam Anlaşmasından Kazanacağı Ücret Feriha Köşeyi Döndü Dedirtti
Yer aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, markaların da reklamları için aradığı isimlerden biri oldu. Son olarak ünlü oyuncunun yeni bir kozmetik markası ile anlaştığı ve alacağı ücret ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı projede unutulmaz karakterlere hayat vererek izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.
Son olarak ise Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle tekrar gündeme oturmuştu.
Bu diziyle birlikte Kaya, izleyicilerin beğenisini bir kez daha kazanmıştı.
Geçtiğimiz aylarda eşi Ali Atay ile bir bebek pişik kremi reklamında yer alan başarılı oyuncu, şimdi de başka bir markayla anlaşma imzaladı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; oyuncunun bu anlaşma karşılığı 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Kaya'nın bir önceki reklamdan da 10 milyon TL aldığı söylenmişti.
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