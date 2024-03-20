Avukat Feyza Altun'un Bordo Ruj Paylaşımı Bambaşka Çıktı: Kadınlara Verdiği Mesaj Takdir Topladı

Avukat Feyza Altun, özellikle son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Neredeyse yaptığı her paylaşımla konuşulan Altun, bu kez kadınlar için bir mesaj yayınladı.

'Bordo ruj' ile başlayan bu paylaşımın kadınlara verdiği mesaj ise takdir topladı.