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Avukat Feyza Altun'un Bordo Ruj Paylaşımı Bambaşka Çıktı: Kadınlara Verdiği Mesaj Takdir Topladı

Avukat Feyza Altun'un Bordo Ruj Paylaşımı Bambaşka Çıktı: Kadınlara Verdiği Mesaj Takdir Topladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 14:29

Avukat Feyza Altun, özellikle son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Neredeyse yaptığı her paylaşımla konuşulan Altun, bu kez kadınlar için bir mesaj yayınladı. 

'Bordo ruj' ile başlayan bu paylaşımın kadınlara verdiği mesaj ise takdir topladı.

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Feyza Altun, özellikle bu fotoğrafından sonra sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmişti.

Feyza Altun, özellikle bu fotoğrafından sonra sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmişti.

Avukat ve yazar kimliği ile tanınmaya başlayan Feyza Altun, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Kendisini feminist ve aktivist olarak tanımlayan Altun, bunu paylaşımlarında da gösteriyor.

Altun, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomenlerinin davalarına dair yaptığı açıklamalarla yakından takip edildi.

Altun, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomenlerinin davalarına dair yaptığı açıklamalarla yakından takip edildi.

Dilan Polat davası başta olmak üzere fenomenlerin davalarını yakından takip eden Altun, vatandaşların merak ettiği soruları da yanıtlamaya çalıştı.

'Kadının Fenni' kitabının yazarı Altun, bugüne kadar özellikle feminizm üzerine yaptığı konuşmalarla hafızalara kazındı.

'Kadının Fenni' kitabının yazarı Altun, bugüne kadar özellikle feminizm üzerine yaptığı konuşmalarla hafızalara kazındı.

Altun, özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından ses yükselten isimler arasında yer almıştı.

Altun, yaptığı paylaşımlarda İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekmiş, yeniden yürürlüğe girmesi için sesini duyurmuştu.

Altun, yaptığı paylaşımlarda İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekmiş, yeniden yürürlüğe girmesi için sesini duyurmuştu.

Bu dönemde sık sık gündeme gelen isim, bir takipçisinin pantolon linki istemesi üzerine ayakta alkışlanacak bir paylaşım yapmıştı.

Altun, pantolon linki isteyen takipçisine İstanbul Sözleşmesi'nin linkini paylaşmıştı.

Altun, pantolon linki isteyen takipçisine İstanbul Sözleşmesi'nin linkini paylaşmıştı.
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Avukat Feyza Altun, son olarak "kızlar bugün bordo bir ruj aldım..." satırlarıyla başlayan bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşımın aslında rujla hiç de alakası olmadığı ortaya çıktı.

Avukat Feyza Altun, son olarak "kızlar bugün bordo bir ruj aldım..." satırlarıyla başlayan bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşımın aslında rujla hiç de alakası olmadığı ortaya çıktı.

Feyza Altun'un paylaşımının devamı ise şu şekildeydi;

'Kızlar bugün bordo bir ruj aldım fakat çok mat dudağı kurutuyor üzerine parlatıcı sürmeden menlendirmenin ve rujun kalıcı olmasını sağlayacak yöntem neyse erkekler okumayı bıraktı. Sakın unutmayın her zaman bir B planınız olsun evli olsanız dahi kötü günleri düşünerek eşinizin haberi olmayan saklı bir paranız olsun. Özellikle boşanmak istediğinizde önce ihtiyacınız olacak şey para sakın unutmayın.'

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