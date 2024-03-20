Avukat Feyza Altun'un Bordo Ruj Paylaşımı Bambaşka Çıktı: Kadınlara Verdiği Mesaj Takdir Topladı
Avukat Feyza Altun'un Bordo Ruj Paylaşımı Bambaşka Çıktı: Kadınlara Verdiği Mesaj Takdir Topladı
Avukat Feyza Altun, özellikle son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Neredeyse yaptığı her paylaşımla konuşulan Altun, bu kez kadınlar için bir mesaj yayınladı.
'Bordo ruj' ile başlayan bu paylaşımın kadınlara verdiği mesaj ise takdir topladı.
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Feyza Altun, özellikle bu fotoğrafından sonra sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmişti.
Altun, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomenlerinin davalarına dair yaptığı açıklamalarla yakından takip edildi.
'Kadının Fenni' kitabının yazarı Altun, bugüne kadar özellikle feminizm üzerine yaptığı konuşmalarla hafızalara kazındı.
Altun, yaptığı paylaşımlarda İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekmiş, yeniden yürürlüğe girmesi için sesini duyurmuştu.
Altun, pantolon linki isteyen takipçisine İstanbul Sözleşmesi'nin linkini paylaşmıştı.
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Avukat Feyza Altun, son olarak "kızlar bugün bordo bir ruj aldım..." satırlarıyla başlayan bir paylaşım yaptı. Ancak paylaşımın aslında rujla hiç de alakası olmadığı ortaya çıktı.
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