Sevimli Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Serbest Bırakılması Ünlüleri Ayağa Kaldırdı!

İstanbul'da bir sitede yaşayan sevimli kedi Eros'u vahşice duygularla katleden İbrahim Keloğlan yeniden yargılandı. 'Kasten hayvan öldürme' suçu nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan caninin iyi hal indirimi alması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı!