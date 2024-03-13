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Sevimli Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Serbest Bırakılması Ünlüleri Ayağa Kaldırdı!

Sevimli Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Serbest Bırakılması Ünlüleri Ayağa Kaldırdı!

Hayvan hakları
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.03.2024 - 18:22

İstanbul'da bir sitede yaşayan sevimli kedi Eros'u vahşice duygularla katleden İbrahim Keloğlan yeniden yargılandı. 'Kasten hayvan öldürme' suçu nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan caninin iyi hal indirimi alması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

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Yılbaşı gecesi Başakşehir'de bir sitenin asansöründe gördüğü Eros isimli kediyi tekmeleyerek katleden İbrahim Keloğlan'ın ikinci duruşması görüldü.

Yılbaşı gecesi Başakşehir'de bir sitenin asansöründe gördüğü Eros isimli kediyi tekmeleyerek katleden İbrahim Keloğlan'ın ikinci duruşması görüldü.

İlk olarak 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Keloğlan'ın cezasının ertelenip tahliye edilmesi milyonları da ayağa kaldırdı.

İlk olarak 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Keloğlan'ın cezasının ertelenip tahliye edilmesi milyonları da ayağa kaldırdı.

Bugün (13 Mart) günü Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları dışında sayısız hayvansever de vardı.

Bugün (13 Mart) günü Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları dışında sayısız hayvansever de vardı.

"Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan caninin yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki yağdı!

"Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan caninin yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki yağdı!

Tansu Dayan:

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Ersin Arıcı:

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Pucca:

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Doğa Rutkay:

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Bilal Hancı:

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Şahan Gökbakar:

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