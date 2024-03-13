Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Mahkemedeki Savunması Ortaya Çıktı!
Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Mahkemedeki Savunması Ortaya Çıktı!
Küçükçekmece'deki bir sitede Eros adlı kediye 6 dakika boyunca canice işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısında. İlk davada verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesine tepki gösteren onlarca insan, adliye koridorlarını dolup taşırdı!
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İbrahim Keloğlan asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence ederek öldürmüştü.
Eros'un vahşice ölümüne sebep olan sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Bunun neresi iyi hal?" diyen binlerce insan hem sosyal medyadan, hem de sanığın yaşadığı sitede toplanarak duruma tepki göstermişti.
İkinci duruşmada da durum değişmedi. Eros için adalet isteyen kalabalık adliye koridorlarını doldurdu.
Davayı takip eden Av. İlke Acar, Twitter hesabından davaya ait detayları paylaştı.
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İbrahim Keloğlan'ın, işlediği bu büyük suç sonrası mama alarak sokak kedileri ve köpeklerini beslediği öğrenildi.
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