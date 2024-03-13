Kedi Eros'u Vahşice Katleden İbrahim Keloğlan'ın Mahkemedeki Savunması Ortaya Çıktı!

Küçükçekmece'deki bir sitede Eros adlı kediye 6 dakika boyunca canice işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan yeniden hakim karşısında. İlk davada verilen 1 yıl 6 ay cezanın 'iyi hal indirimi' ile 3 aya düşürülmesine tepki gösteren onlarca insan, adliye koridorlarını dolup taşırdı!