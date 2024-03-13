Armağan Çağlayan, Belediye Seçimlerinde Yardım Vaatlerinin Ekonomideki Sorunu Ortaya Çıkardığını Anlattı
Armağan Çağlayan, Belediye Seçimlerinde Yardım Vaatlerinin Ekonomideki Sorunu Ortaya Çıkardığını Anlattı
31 Mart 2024 yerel seçimlerine tam gaz yol alan Türkiye'de vaatler, 'biz ne için oy veriyoruz?' sorusuna dönüşürken, şehirlerin gerçek ihtiyaçları ortada durmasına karşın halkın önceliğinin ekonomi olması ve 'yardımların' artık öncelik olması gündemin sarsıcı gerçeği olarak ortada duruyor. Armağan Çağlayan da bu duruma isyan ederken önemli bir tespitte bulunuyor.
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Genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmeden Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi atmosfer yine kutuplaşmaya yönelirken, özellikle büyük şehirlerde yarış kızışıyor.
Metropollerde seçim telaşı siyasetin tüm alanlarını sararken, İstanbul ve Ankara'yı geri almak için uğraş veren iktidarla, ekonominin tüm zorluklarını hücrelerine kadar hisseden vatandaşların arasında sosyal hizmet vaatleri uçuşuyor.
Trafik, çöp, temizlik gibi hizmetlerden çok "sosyal yardım" konuşulması ekonominin durumunu ortaya koyarken, ucuz et ve ekmek kuyrukları da belediye hizmetlerinin yönünü değiştiriyor.
Yapımcı Armağan Çağlayan da bu duruma isyan edenlerin içinde yer alıyor. Belediye başkan adaylarının vaatlerinde "yardım" olmasına Çağlayan, ekonomik tespitte bulunuyor.
Vaatlerin durumu ekonomiyi gösterirken,
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Sosyal devletin yerel organları olan belediyelerin durumu kolaylaştırması gerekliliği bulunsa da
Ekonomi yönetimi algısının bozulması da gözlerden kaçmıyor.
Siyasete "sosyal" çerçeveden bakanlarla,
Ekonominin sosyal etkilerini yorumlayanalar da görülüyor.
Yardım algısının yükselirken, yardımların giderek düşmesi,
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Vatandaşın öncelikleri,
Son yıllarda ekonomide yaşananlar,
Merkezi ve yerel yönetim algısındaki değişim
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