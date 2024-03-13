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Armağan Çağlayan, Belediye Seçimlerinde Yardım Vaatlerinin Ekonomideki Sorunu Ortaya Çıkardığını Anlattı

Armağan Çağlayan, Belediye Seçimlerinde Yardım Vaatlerinin Ekonomideki Sorunu Ortaya Çıkardığını Anlattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.03.2024 - 12:20

31 Mart 2024 yerel seçimlerine tam gaz yol alan Türkiye'de vaatler, 'biz ne için oy veriyoruz?' sorusuna dönüşürken, şehirlerin gerçek ihtiyaçları ortada durmasına karşın halkın önceliğinin ekonomi olması ve 'yardımların'  artık öncelik olması gündemin sarsıcı gerçeği olarak ortada duruyor. Armağan Çağlayan da bu duruma isyan ederken önemli bir tespitte bulunuyor.

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Genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmeden Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi atmosfer yine kutuplaşmaya yönelirken, özellikle büyük şehirlerde yarış kızışıyor.

Genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmeden Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi atmosfer yine kutuplaşmaya yönelirken, özellikle büyük şehirlerde yarış kızışıyor.

Türkiye'de Mayıs 2023 seçimlerinin etkileri sürerken, 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle zaten sorunlu olan ekonomide atmosfer 'parçalı bulutlu' bir halde ilerliyor.

Metropollerde seçim telaşı siyasetin tüm alanlarını sararken, İstanbul ve Ankara'yı geri almak için uğraş veren iktidarla, ekonominin tüm zorluklarını hücrelerine kadar hisseden vatandaşların arasında sosyal hizmet vaatleri uçuşuyor.

Metropollerde seçim telaşı siyasetin tüm alanlarını sararken, İstanbul ve Ankara'yı geri almak için uğraş veren iktidarla, ekonominin tüm zorluklarını hücrelerine kadar hisseden vatandaşların arasında sosyal hizmet vaatleri uçuşuyor.

Yerel ve merkezi yönetim hizmetlerinin grift bir yapıya dönüşmesi, vatandaşın içinde bulunduğu zorluklarda seçimi dönüştürüyor. 

Belediyelerin deprem, yapılaşma, şehirleşme gibi alanlardaki hizmetlerine, 'sosyal yardım' vaatleri eklenirken, ekonomideki durum, bunun tartışmalarda da anketlerde de öne çıktığını gösteriyor.

Trafik, çöp, temizlik gibi hizmetlerden çok "sosyal yardım" konuşulması ekonominin durumunu ortaya koyarken, ucuz et ve ekmek kuyrukları da belediye hizmetlerinin yönünü değiştiriyor.

Trafik, çöp, temizlik gibi hizmetlerden çok "sosyal yardım" konuşulması ekonominin durumunu ortaya koyarken, ucuz et ve ekmek kuyrukları da belediye hizmetlerinin yönünü değiştiriyor.

Yardımlardaki yükselişe yönelik istihdam çağrısı yapan iş insanının paylaşımı da dikkat çekmişti.

Yapımcı Armağan Çağlayan da bu duruma isyan edenlerin içinde yer alıyor. Belediye başkan adaylarının vaatlerinde "yardım" olmasına Çağlayan, ekonomik tespitte bulunuyor.

Yapımcı Armağan Çağlayan da bu duruma isyan edenlerin içinde yer alıyor. Belediye başkan adaylarının vaatlerinde "yardım" olmasına Çağlayan, ekonomik tespitte bulunuyor.
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Öyle bir durumdayız ki, belediye başkanlarının vaadleri hep sosyal yardımlar üzerinden. Neredeyse hiçbir başkan adayı, yol, ulaşım rahatlığı , temiz su, temiz deniz falan vaad etmiyor! Herkes “yardım” vaad ediyor. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor sanırım!

Vaatlerin durumu ekonomiyi gösterirken,

Vaatlerin durumu ekonomiyi gösterirken,
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Sosyal devletin yerel organları olan belediyelerin durumu kolaylaştırması gerekliliği bulunsa da

Sosyal devletin yerel organları olan belediyelerin durumu kolaylaştırması gerekliliği bulunsa da
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Ekonomi yönetimi algısının bozulması da gözlerden kaçmıyor.

Ekonomi yönetimi algısının bozulması da gözlerden kaçmıyor.
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Siyasete "sosyal" çerçeveden bakanlarla,

Siyasete "sosyal" çerçeveden bakanlarla,
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Ekonominin sosyal etkilerini yorumlayanalar da görülüyor.

Ekonominin sosyal etkilerini yorumlayanalar da görülüyor.
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Yardım algısının yükselirken, yardımların giderek düşmesi,

Yardım algısının yükselirken, yardımların giderek düşmesi,
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Vatandaşın öncelikleri,

Vatandaşın öncelikleri,
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Son yıllarda ekonomide yaşananlar,

Son yıllarda ekonomide yaşananlar,
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Merkezi ve yerel yönetim algısındaki değişim

Merkezi ve yerel yönetim algısındaki değişim
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