Armağan Çağlayan, Belediye Seçimlerinde Yardım Vaatlerinin Ekonomideki Sorunu Ortaya Çıkardığını Anlattı

Öyle bir durumdayız ki, belediye başkanlarının vaadleri hep sosyal yardımlar üzerinden. Neredeyse hiçbir başkan adayı, yol, ulaşım rahatlığı , temiz su, temiz deniz falan vaad etmiyor! Herkes “yardım” vaad ediyor. Bu da ekonominin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor sanırım!