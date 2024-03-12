Yardımlarla Geçinenlerin Artmasına Yönelik Sanayici Yorumu İstihdamı ve Geleceği Gözler Önüne Serdi

Almanya’nın yaş ortalaması 44,6, Türkiye’nin yaş ortalaması 33,5. Bizden çok daha yaşlı Almanya’da bizim 1,5 katımız insan çalışıyor. Sonra da diyoruz ki bizim genç nüfus avantajımız var.

Toplumun sosyolojisini, davranış biçimini, kültürünü eleştirmek, kutsalları eleştirmekten daha büyük tepki alıyor. Vasatlık manipülasyonda çağ atladı. Herkes bu vasat toplum yapısına övgüde bulunma, kutsama yarışında.

Toplumsal öz eleştiri şart, bunu siyasetten beklemek eşyanın tabiatına aykırı, bu görev ülke entelijansiyasınındır ki bu grubun da ayrı tartışılması gerekir.

Netice bu durum sürdürülebilir bir durum değil, toplumsal her katmanın bir özeleştiri sürecinden geçmesi gerekir.