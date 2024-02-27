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ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı

ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 14:19

ABD'de üniversite eğitimi birçok burs barındırsa da oldukça masraflı bir süreçtir. Son yıllarda kredi borçlarının ABD'de sorun haline gelmesi enflasyonla gündemde bulunmaya devam ediyor. Bir üniversiteye yapılan bağışın boyutu ise o okulda bir daha hiçbir öğrencinin ücret ödememesini sağlarken, bağış yapanın kazancı da ekonomi boyutuna geçti.

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Kendisi de orada görev yapmış olan Dr. Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

Kendisi de orada görev yapmış olan Dr. Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladığını açıkladı.

New York Times haberine göre, 93 yaşındaki Gottesman, Bronx'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladı ve bağışın bundan sonra tüm öğrencilerin ders ücretlerini karşılamak için kullanılması talimatını verdi.

Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı ABD'de bir eğitim kurumuna yapılan en büyük bağışlardan biri olurken, muhtemelen bir tıp fakültesine yapılan en büyük de bağış oldu.

Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı ABD'de bir eğitim kurumuna yapılan en büyük bağışlardan biri olurken, muhtemelen bir tıp fakültesine yapılan en büyük de bağış oldu.

Servetini eşi David Gottesman'ın yanında çalıştığı Warren Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway'deki yatırımlarına borçlu olan Dr. Gottesman, açıklamasıyla öğrencileri sevince boğdu.

Servetini eşi David Gottesman'ın yanında çalıştığı Warren Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway'deki yatırımlarına borçlu olan Dr. Gottesman, açıklamasıyla öğrencileri sevince boğdu.

Bağışın büyüklüğünden çok şehrin en fakir bölgelerinden olan Bronx'ta bir sağlık kurumuna yapılması da öne çıktı.

Bağışın büyüklüğünden çok şehrin en fakir bölgelerinden olan Bronx'ta bir sağlık kurumuna yapılması da öne çıktı.

Bronx, erken ölüm oranlarının yüksek ve New York'un en sağlıksız bölgesi konumunda bulunurken, ayrıca kredi borçlarının ezici yükünden kurtularak imkanı olmayan gençlerin de sağlık eğitimi almasını sağlayacak.

Üniversite yönetimi Pediatri Onursal Profesörü olan Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı için "derinden minnettarız" açıklaması yaptı.

Üniversite yönetimi Pediatri Onursal Profesörü olan Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı için "derinden minnettarız" açıklaması yaptı.
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Paylaşımda öğrencilerin mutluluk gözyaşları görüldü.

Öğrencilerin sevinci bulaşıcı olurken,

Öğrencilerin sevinci bulaşıcı olurken,
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ABD'de tıp fakültelerine yönelik son dönemde bağışlar öne çıktı.

ABD'de tıp fakültelerine yönelik son dönemde bağışlar öne çıktı.
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Bağışın ana kaynağının "Buffett yatırımları" olması ise olayın ekonomik boyutunu ortaya çıkardı.

Bağışın ana kaynağının "Buffett yatırımları" olması ise olayın ekonomik boyutunu ortaya çıkardı.
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Türkiye'de de giderek daralan eğitim bütçeleri farklı alanlara da yönelirken,

Türkiye'de de giderek daralan eğitim bütçeleri farklı alanlara da yönelirken,
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Artan özel eğitim kurumları ve ücretleri de tartışılırken,

Artan özel eğitim kurumları ve ücretleri de tartışılırken,
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Eğitime yönelenleri imrenerek izleyenlerin yorumları da görüldü.

Eğitime yönelenleri imrenerek izleyenlerin yorumları da görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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