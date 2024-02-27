ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı
ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı
ABD'de üniversite eğitimi birçok burs barındırsa da oldukça masraflı bir süreçtir. Son yıllarda kredi borçlarının ABD'de sorun haline gelmesi enflasyonla gündemde bulunmaya devam ediyor. Bir üniversiteye yapılan bağışın boyutu ise o okulda bir daha hiçbir öğrencinin ücret ödememesini sağlarken, bağış yapanın kazancı da ekonomi boyutuna geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisi de orada görev yapmış olan Dr. Ruth Gottesman, Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolar bağışladığını açıkladı.
Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı ABD'de bir eğitim kurumuna yapılan en büyük bağışlardan biri olurken, muhtemelen bir tıp fakültesine yapılan en büyük de bağış oldu.
Servetini eşi David Gottesman'ın yanında çalıştığı Warren Buffett ve şirketi Berkshire Hathaway'deki yatırımlarına borçlu olan Dr. Gottesman, açıklamasıyla öğrencileri sevince boğdu.
Bağışın büyüklüğünden çok şehrin en fakir bölgelerinden olan Bronx'ta bir sağlık kurumuna yapılması da öne çıktı.
Üniversite yönetimi Pediatri Onursal Profesörü olan Dr. Ruth Gottesman'ın bağışı için "derinden minnettarız" açıklaması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşımda öğrencilerin mutluluk gözyaşları görüldü.
Öğrencilerin sevinci bulaşıcı olurken,
ABD'de tıp fakültelerine yönelik son dönemde bağışlar öne çıktı.
Bağışın ana kaynağının "Buffett yatırımları" olması ise olayın ekonomik boyutunu ortaya çıkardı.
Türkiye'de de giderek daralan eğitim bütçeleri farklı alanlara da yönelirken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Artan özel eğitim kurumları ve ücretleri de tartışılırken,
Eğitime yönelenleri imrenerek izleyenlerin yorumları da görüldü.
İşte o yorumlardan bazıları.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda