ABD'de Bir Üniversiteye Yapılan Bağış Öğrencilere Bedava Eğitim Hakkı Tanıdı: Bağışın Ekonomik Boyutu Şaşırttı

ABD'de üniversite eğitimi birçok burs barındırsa da oldukça masraflı bir süreçtir. Son yıllarda kredi borçlarının ABD'de sorun haline gelmesi enflasyonla gündemde bulunmaya devam ediyor. Bir üniversiteye yapılan bağışın boyutu ise o okulda bir daha hiçbir öğrencinin ücret ödememesini sağlarken, bağış yapanın kazancı da ekonomi boyutuna geçti.