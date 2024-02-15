Yatırım Gurusu Warren Buffett, Hisse Değiştirdi: Paranın Nereye Gittiği Açıklanmadı!

Foreks Haber'in aktardığına göre, Berkshire, 2023 yılı sonunda ABD'de listelenen hisse senedi varlıklarına ilişkin düzenleyicileri sunduğu dosyada, dördüncü çeyrekte 10 milyon Apple hissesi sattığını, ancak yine de yaklaşık 174 milyar dolar değerinde 905 milyondan fazla hisseye sahip olduğunu söyledi.