Yatırım Gurusu Warren Buffett, Hisse Değiştirdi: Paranın Nereye Gittiği Açıklanmadı!
Yatırım Gurusu Warren Buffett, Hisse Değiştirdi: Paranın Nereye Gittiği Açıklanmadı!
Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, Apple'daki hissesini azalttığını ve dört şirketin hisse senetlerini elden çıkardığını bildirdi.
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Warren Buffet, elindeki Apple hissesini azalttı, Chevron hisselerini artırdı.
Berkshire'ın Apple'a yaptığı yatırımı Buffett yönlendiriyor olsa da, Apple satışları, Berkshire'ın bazı yatırımlarını denetleyen portföy yöneticilerinden Todd Combs ve Ted Weschler tarafından yapılmış olabilir.
Berkshire Hathaway ayrıca Chevron'daki hisselerini artırdı ve HP ile Paramount Global'deki hisselerini azalttı.
Chevron, Exxon Mobil, IBM ve Verizon Communications'daki milyarlarca dolarlık hisseler de dahil olmak üzere büyük yatırımlar yaparken zaman zaman böyle bir muamele talep etmekte.
Kasım ayındaki üçüncü çeyrek raporunda Berkshire, gizli yatırımının bir banka, finans şirketi ya da sigortacıyı içerebileceğini çünkü yakın zamanda bu sektördeki hisselere 1,2 milyar dolar harcadığını ima etti. Paranın nereye gittiği henüz açıklanmadı.
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