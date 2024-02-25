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Dünyanın En Zenginlerinden Bill Gates'in Portföyündeki 10 Hisse ve Değerleri

Dünyanın En Zenginlerinden Bill Gates'in Portföyündeki 10 Hisse ve Değerleri

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 12:03

Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates, eski eşi Melinda Gates ile kurduğu vakfın bünyesinde 42 milyar dolarlık bir hisse senedi portföyü bulunduruyor. Portföyü profesyoneller yönetirken, hangi hisse ve sektörlere yatırım yapıyorlar, gelin birlikte bakalım.

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Bill ve Melinda Gates Vakfı, bağışlardan elde ettiği geliri koruyarak kaynak sağlıyor. Bill ve Melinda Gates, vakfın başında bulunurken, bağış gelirleri vakıf dışında yatırım uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, bağışlardan elde ettiği geliri koruyarak kaynak sağlıyor. Bill ve Melinda Gates, vakfın başında bulunurken, bağış gelirleri vakıf dışında yatırım uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor.

Son 1 yılda yüzde 41,74 oranında değer kazanan portföyde yüzde 34 oranında yazılım şirketleri bulunuyor. Finansal servisler ve kara taşımacılığı da yüzde 16 üzerindeki ağırlıklarıyla onu takip ediyor.

Son 1 yılda yüzde 41,74 oranında değer kazanan portföyde yüzde 34 oranında yazılım şirketleri bulunuyor. Finansal servisler ve kara taşımacılığı da yüzde 16 üzerindeki ağırlıklarıyla onu takip ediyor.
tr.investing.com

İşte Gates Vakfı elindeki 10 hisse, ağırlıkları ve değerleri:

10. FedEx - Yüzde 0,9 - 388,1 milyon dolar

10. FedEx - Yüzde 0,9 - 388,1 milyon dolar

9. Walmart - Yüzde 1,1 - 477,7 milyon dolar

9. Walmart - Yüzde 1,1 - 477,7 milyon dolar

8. Coca-Cola FEMSA - Yüzde 1,4 - 588,2 milyon dolar

8. Coca-Cola FEMSA - Yüzde 1,4 - 588,2 milyon dolar
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7. EcoLab - Yüzde 2,4 - 1,035 milyar dolar

7. EcoLab - Yüzde 2,4 - 1,035 milyar dolar

6. Deere - Yüzde 3,4 - 1,422 milyar dolar

6. Deere - Yüzde 3,4 - 1,422 milyar dolar
allegra-online.de

5. Caterpillar - Yüzde 5,1 - 2,174 milyar dolar

5. Caterpillar - Yüzde 5,1 - 2,174 milyar dolar

4. Waste Management - Yüzde 14,9 - 6,31 milyar dolar

4. Waste Management - Yüzde 14,9 - 6,31 milyar dolar

3. Canadian National Railway - Yüzde 16,3 - 6,887 milyar dolar

3. Canadian National Railway - Yüzde 16,3 - 6,887 milyar dolar
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2. Berkshire Hathaway - Yüzde 16,8 - 7,103 milyar dolar

2. Berkshire Hathaway - Yüzde 16,8 - 7,103 milyar dolar

1. Microsoft - Yüzde 34 - 14,368 milyar dolar

1. Microsoft - Yüzde 34 - 14,368 milyar dolar

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