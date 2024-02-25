Dünyanın En Zenginlerinden Bill Gates'in Portföyündeki 10 Hisse ve Değerleri

Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates, eski eşi Melinda Gates ile kurduğu vakfın bünyesinde 42 milyar dolarlık bir hisse senedi portföyü bulunduruyor. Portföyü profesyoneller yönetirken, hangi hisse ve sektörlere yatırım yapıyorlar, gelin birlikte bakalım.