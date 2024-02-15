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Dev Ekonomilerde Alarmlar Çalıyor: İngiltere Ekonomisi Resesyona Girdi

Dev Ekonomilerde Alarmlar Çalıyor: İngiltere Ekonomisi Resesyona Girdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 11:02

Japonya ekonomisi küçülerek, dünyanın en büyük 3. ekonomisi unvanını kaybederken, bir haber de İngiltere'den geldi.

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İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi.

İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi.

İngiltere ekonomisi Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,3 daraldı. Temmuz ve Eylül döneminde yaşanan %0,1 oranında daralma ile birlikte 2023 yılının ikinci yarısında resesyona girdi.

Ekonomistler, Ekim-Aralık döneminde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0,1 oranında daralma göstereceğine işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım ayındaki %0,2'lik büyümenin ardından Aralık ayında ekonomik çıktının aylık bazda %0,1 oranında düştüğünü açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdiğini gösteren verilerin ardından, ekonominin köşeyi döndüğünü ve tahminlerin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdiğini gösteren verilerin ardından, ekonominin köşeyi döndüğünü ve tahminlerin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Hunt yaptığı açıklamada, 'İngiliz ekonomisinin köşeyi döndüğüne dair işaretler var; tahminciler önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümenin güçleneceği konusunda hemfikir, ücretler fiyatlardan daha hızlı artıyor, mortgage oranları düşüyor ve işsizlik düşük kalıyor. Birçok aile için hala zor zamanlar olsa da, plana sadık kalmalıyız - daha güçlü bir ekonomi inşa etmek için iş ve işletme üzerindeki vergileri azaltmalıyız' dedi.

Japon ekonomisi de daraldı.

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