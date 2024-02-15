Dev Ekonomilerde Alarmlar Çalıyor: İngiltere Ekonomisi Resesyona Girdi
Dev Ekonomilerde Alarmlar Çalıyor: İngiltere Ekonomisi Resesyona Girdi
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İngiltere ekonomisi 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında resesyona girdiğini gösteren verilerin ardından, ekonominin köşeyi döndüğünü ve tahminlerin önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini söyledi.
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