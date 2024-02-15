Arjantin'de Enflasyon Yüzde 250'yi Aştı: Milei'nin Acı Reçetesi Devam Ediyor
Arjantin'de Enflasyon Yüzde 250'yi Aştı: Milei'nin Acı Reçetesi Devam Ediyor
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Arjantin'de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi, yıllık %250 seviyesini aştı.
Yıllık enflasyon oranı yüzde 211,4'ten yüzde 254,2'e kadar yükseldi.
Arjantin'de yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin 10 Aralık'ta görev başlamasının ardından, ekonomiyle ilgili şok kararlar açıklandı.
Ocak ayında mal ve hizmetler fiyat artışlarına neden olurken, bunu ulaştırma izledi. Milei'nin enerji ve ulaştırma sübvansiyonlarını kesmesi ve yakıt vergilerini artırması nedeniyle fiyatların yıllık bazda artmaya devam etmesi bekleniyor
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