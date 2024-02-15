Arjantin'de Enflasyon Yüzde 250'yi Aştı: Milei'nin Acı Reçetesi Devam Ediyor

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 20,6 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 22,0 olacağı yönündeydi. Aralık ayında enflasyon yüzde 25,5 seviyesine kadar çıkmıştı.