Bitcoin Yeniden Yükselişe Döndü: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti
Bitcoin Yeniden Yükselişe Döndü: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son açıklanan Ocak 2024 ABD enflasyon verisi piyasaları bir miktar karıştırmıştı. Beklenenden yüksek gelen veri sonrası, faiz indiriminde vuslat ötelendiğinden, dolardaki güçlenmeyle altın ve Bitcoin bir miktar geri çekildi.
Bitcoin, 5 gün üst üste yaşadığı güçlü yükselişe 1 günlük ara vermiş oldu. Sonra da yükselişe kaldığı yerden devam etti.
Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 23'e yakın getiri sağlarken, 2024'e 42 bin 316 dolardan başlayan piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine taşıdı.
Ether de yüzde 4,1 yükselirken, altcoinler de onları izleyerek tırmanışa geçti.
CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, BTC opsiyon piyasasında ağırlık, uzun pozisyonlara kaymış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
BloombergHT'nin aktardığına göre, bazı analistler ise teknik sinyallerde ralliye geçici bir süre de olsa ara verme riski bulunduğuna dair de uyarıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın