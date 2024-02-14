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Bitcoin Yeniden Yükselişe Döndü: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti

Bitcoin Yeniden Yükselişe Döndü: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 16:43

Yaklaşık 1 yıldır yükseliş trendine geri dönen Bitcoin, arada sekteye uğrasa da özellikle 2023 sonlarında yeniden toparladı. Şubat 2024 başlarında yakaladığı trendi ABD enflasyon verisine kurban etmeden piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

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Son açıklanan Ocak 2024 ABD enflasyon verisi piyasaları bir miktar karıştırmıştı. Beklenenden yüksek gelen veri sonrası, faiz indiriminde vuslat ötelendiğinden, dolardaki güçlenmeyle altın ve Bitcoin bir miktar geri çekildi.

Son açıklanan Ocak 2024 ABD enflasyon verisi piyasaları bir miktar karıştırmıştı. Beklenenden yüksek gelen veri sonrası, faiz indiriminde vuslat ötelendiğinden, dolardaki güçlenmeyle altın ve Bitcoin bir miktar geri çekildi.

Bitcoin, 5 gün üst üste yaşadığı güçlü yükselişe 1 günlük ara vermiş oldu. Sonra da yükselişe kaldığı yerden devam etti.

Bitcoin, 5 gün üst üste yaşadığı güçlü yükselişe 1 günlük ara vermiş oldu. Sonra da yükselişe kaldığı yerden devam etti.

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 23'e yakın getiri sağlarken, 2024'e 42 bin 316 dolardan başlayan piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 23'e yakın getiri sağlarken, 2024'e 42 bin 316 dolardan başlayan piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

51 bin 856 dolara kadar çıkan BTCUSD, yüzde 4,5'in üzerinde primli işlem görürken, sadece bu hafta yüzde 8,75 oranında yükseliş gösterdi.

Ether de yüzde 4,1 yükselirken, altcoinler de onları izleyerek tırmanışa geçti.

Ether de yüzde 4,1 yükselirken, altcoinler de onları izleyerek tırmanışa geçti.

ABD enflasyon verisinin detayları burada.

CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, BTC opsiyon piyasasında ağırlık, uzun pozisyonlara kaymış durumda.

CoinTR Araştırma Departmanı raporuna göre, BTC opsiyon piyasasında ağırlık, uzun pozisyonlara kaymış durumda.

Şubat'ın sonuna yaklaşırken Bitcoin opsiyon piyasasında 50.000 doların üzerindeki fiyata yoğun bir ilgi var. Analistlere göre, opsiyon piyasası şu anda büyük ölçüde boğa eğilimli. Opsiyon piyasasında uzun vadeli boğa beklentilerinin hakim olduğun da görüldüğü belirtiliyor.

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BloombergHT'nin aktardığına göre, bazı analistler ise teknik sinyallerde ralliye geçici bir süre de olsa ara verme riski bulunduğuna dair de uyarıyor.

BloombergHT'nin aktardığına göre, bazı analistler ise teknik sinyallerde ralliye geçici bir süre de olsa ara verme riski bulunduğuna dair de uyarıyor.

Kaynak: BloombergHT

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