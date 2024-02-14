Bitcoin Yeniden Yükselişe Döndü: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Geçti

Şubat'ın sonuna yaklaşırken Bitcoin opsiyon piyasasında 50.000 doların üzerindeki fiyata yoğun bir ilgi var. Analistlere göre, opsiyon piyasası şu anda büyük ölçüde boğa eğilimli. Opsiyon piyasasında uzun vadeli boğa beklentilerinin hakim olduğun da görüldüğü belirtiliyor.