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ABD'nin Enflasyonu Piyasaları Karıştırdı: Beklentilerin Üzerinde Açıklandı

ABD'nin Enflasyonu Piyasaları Karıştırdı: Beklentilerin Üzerinde Açıklandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 16:36 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 17:01

ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,2'a ineceği yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,2'a ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatların beklentiler aşıldı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu ancak %0,3 arttı. 

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,9 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi

ABD TÜFE verilerinin ardından ons altın 2003 dolara kadar geriledi.

ABD TÜFE verilerinin ardından ons altın 2003 dolara kadar geriledi.

Euro/dolar paritesi de 1,070'e kadar gerilerken, euro/TL de bundan etkilenerek 33'ün altına sarktı. Dolar endeksi de 104,72 seviyesinden karşılık buluyor.

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