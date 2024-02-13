ABD'nin Enflasyonu Piyasaları Karıştırdı: Beklentilerin Üzerinde Açıklandı
ABD'nin Enflasyonu Piyasaları Karıştırdı: Beklentilerin Üzerinde Açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,2'a ineceği yönündeydi.
Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.
ABD TÜFE verilerinin ardından ons altın 2003 dolara kadar geriledi.
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