Japon Ekonomisi Daraldı, Dünyanın 3. Büyük Ekonomisi Unvanını Kaybetti
Japon Ekonomisi Daraldı, Dünyanın 3. Büyük Ekonomisi Unvanını Kaybetti
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Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2023'ün son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki %3,3'lük düşüşün ardından yıllık bazda %0,4 daraldı. Ekonomistler ise Ekim-Aralık döneminde %1,4'lük büyüme bekliyorlardı.
Artan fiyatlar nedeniyle "ivme kaybetti."
"Merkez bankasının bırakın bir dizi faiz artırımını, bir faiz artırımını haklı çıkarmasını bile zorlaştırıyor."
Bazı analistler, Japon ekonomisinin cari çeyrekte de bir daralma yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.
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