Japon Ekonomisi Daraldı, Dünyanın 3. Büyük Ekonomisi Unvanını Kaybetti

Moody's Analytics kıdemli ekonomisti Stephan Angrick, 'GSYH'de art arda iki ve iç talepte art arda üç düşüş, revizyonlar nihai rakamları marjda değiştirse bile kötü haber. Bu durum, merkez bankasının bırakın bir dizi faiz artırımını, bir faiz artırımını haklı çıkarmasını bile zorlaştırıyor' dedi.