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"Eşit Değiliz" 8 Mart'ta Kadınların Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Verilere Yansıması!

"Eşit Değiliz" 8 Mart'ta Kadınların Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Verilere Yansıması!

8 Mart
Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.03.2024 - 15:45 Son Güncelleme: 08.03.2024 - 16:44

8 Mart Kadınlar Günü, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlara yönelik kutlamalar içeriyor. 1 gün boyunca 'emekleri' ya da 'çiçek olmaları' kutlanan kadınların, yılın geri kalan günlerinde maruz kaldığı erkek egemen dünyayı değiştirmiyor. Ekonomi dünyasında kadının yerini gösteren verilere, böyle bir günde yakından baktık.

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8 Mart Kadınlar Günü, birçok kutlamaya sahne olurken, kadınların halen eşitliğini kazanma mücadelesinin en temel haklarda bile sürmesi ayrı bir çelişki olarak yerini koruyor.

8 Mart Kadınlar Günü, birçok kutlamaya sahne olurken, kadınların halen eşitliğini kazanma mücadelesinin en temel haklarda bile sürmesi ayrı bir çelişki olarak yerini koruyor.

Günümüz gelişmiş dünyasında halen tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlar, 'eşit' haklara sahip olma mücadelesini sürdürüyor. Ekonomide de veriler gerçekleri gözler önüne seriyor. Gelin yakından bakalım.

Dünyada ekonomi yönetiminde kadınların gücü artışta!

Dünyada ekonomi yönetiminde kadınların gücü artışta!

Fed Başkanlığı da yapan Janet Yellen ABD Hazine Bakanı olurken, IMF'in ilk kadın başkanı olan Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın başında. IMF'nin mevcut Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütün lideri Ngozi Okonjo Iweala, Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina ya da Meksika, Norveç, Vietnam gibi ülkelerin Merkez Bankası Başkanları kadın olurken, TCMB'nin de bir önceki başkanın tarihinde ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan olmuştu.

Dünya Bankası'nın Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nda çarpıcı veriler görülüyor. İş dünyasına katılım kadınlarda erkeklere oranla düşük.

Dünya Bankası'nın Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nda çarpıcı veriler görülüyor. İş dünyasına katılım kadınlarda erkeklere oranla düşük.

Kaynak: Dr. Burcu Özdoğru- Ekonomide Topukluların Ayak Sesi

OECD ülkelerinde kadın ve erkek ücret farkı ise akıl alır gibi değil!

OECD ülkelerinde kadın ve erkek ücret farkı ise akıl alır gibi değil!

Kaynak: OECD

Türkiye'nin listenin ilk sıralarında yer almadı sıralama ücret farkı oluyor.

Türkiye'nin listenin ilk sıralarında yer almadı sıralama ücret farkı oluyor.

Kaynak: Statista

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Kadınlara daha fazla asgari ücret ve altı maaş ödenmediği de anlaşılmasın.

Kadınlara daha fazla asgari ücret ve altı maaş ödenmediği de anlaşılmasın.

Kaynak: DİSK

Boşanmalarda yüzde 75 oranında çocuğun velayetini hukuk anneye verirken, çalışma hayatında küçük bebeği olan annelere yer vermekte zorlanılıyor. Bu da iş dünyasının bir göstergesi olarak yer alıyor.

Boşanmalarda yüzde 75 oranında çocuğun velayetini hukuk anneye verirken, çalışma hayatında küçük bebeği olan annelere yer vermekte zorlanılıyor. Bu da iş dünyasının bir göstergesi olarak yer alıyor.

Kaynak: Dr. Burcu Özdoğru- Ekonomide Topukluların Ayak Sesi

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkları tüm eğitim düzeylerinde erkeklerin lehine çalışıyor.

Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkları tüm eğitim düzeylerinde erkeklerin lehine çalışıyor.

Onedio’da Ekonomi yayınlarında Prof. Dr. Zeynep Ökten ile işsizlik, kadın istihdamı ve eğitimini konuşmuştuk.

Bir 8 Mart daha geçerken, kapanması gereken farkların halen daha çok yüksek olduğunu görüyoruz. O halde emekleri ödenmez, gücü sorgulanmaz ve mücadelesi bitmez kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun.

Bir 8 Mart daha geçerken, kapanması gereken farkların halen daha çok yüksek olduğunu görüyoruz. O halde emekleri ödenmez, gücü sorgulanmaz ve mücadelesi bitmez kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun.
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