"Eşit Değiliz" 8 Mart'ta Kadınların Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Verilere Yansıması!

Fed Başkanlığı da yapan Janet Yellen ABD Hazine Bakanı olurken, IMF'in ilk kadın başkanı olan Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın başında. IMF'nin mevcut Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütün lideri Ngozi Okonjo Iweala, Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina ya da Meksika, Norveç, Vietnam gibi ülkelerin Merkez Bankası Başkanları kadın olurken, TCMB'nin de bir önceki başkanın tarihinde ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan olmuştu.