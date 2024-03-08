"Eşit Değiliz" 8 Mart'ta Kadınların Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Verilere Yansıması!
"Eşit Değiliz" 8 Mart'ta Kadınların Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Verilere Yansıması!
8 Mart Kadınlar Günü, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlara yönelik kutlamalar içeriyor. 1 gün boyunca 'emekleri' ya da 'çiçek olmaları' kutlanan kadınların, yılın geri kalan günlerinde maruz kaldığı erkek egemen dünyayı değiştirmiyor. Ekonomi dünyasında kadının yerini gösteren verilere, böyle bir günde yakından baktık.
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8 Mart Kadınlar Günü, birçok kutlamaya sahne olurken, kadınların halen eşitliğini kazanma mücadelesinin en temel haklarda bile sürmesi ayrı bir çelişki olarak yerini koruyor.
Dünyada ekonomi yönetiminde kadınların gücü artışta!
Dünya Bankası'nın Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nda çarpıcı veriler görülüyor. İş dünyasına katılım kadınlarda erkeklere oranla düşük.
OECD ülkelerinde kadın ve erkek ücret farkı ise akıl alır gibi değil!
Türkiye'nin listenin ilk sıralarında yer almadı sıralama ücret farkı oluyor.
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Kadınlara daha fazla asgari ücret ve altı maaş ödenmediği de anlaşılmasın.
Boşanmalarda yüzde 75 oranında çocuğun velayetini hukuk anneye verirken, çalışma hayatında küçük bebeği olan annelere yer vermekte zorlanılıyor. Bu da iş dünyasının bir göstergesi olarak yer alıyor.
Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkları tüm eğitim düzeylerinde erkeklerin lehine çalışıyor.
Onedio’da Ekonomi yayınlarında Prof. Dr. Zeynep Ökten ile işsizlik, kadın istihdamı ve eğitimini konuşmuştuk.
Bir 8 Mart daha geçerken, kapanması gereken farkların halen daha çok yüksek olduğunu görüyoruz. O halde emekleri ödenmez, gücü sorgulanmaz ve mücadelesi bitmez kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun.
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